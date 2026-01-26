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Europa Passage in Hamburg (Bild: qwesy qwesy / wikipedia)

Sicherheitskräfte haben mehreren Menschen mit Regenbogen­flagge am Christopher Street Day (CSD) in Hamburg den Zutritt zum Einkaufszentrum Europa Passage verwehrt. Der Sicherheitsdienst habe an zwei Eingängen Menschen mit dem Pride-Symbol abgewiesen oder dazu aufgefordert, ihre Flaggen einzurollen, sagte ein Polizeisprecher. Als Begründung hätten sich die Sicherheitskräfte auf das Hausrecht bezogen.

Betroffene schalteten daraufhin die Polizei ein. Die Beamt*­innen schritten ein, nach Erkenntnissen der Polizei änderten die Sicherheitskräfte daraufhin ihr Verhalten. Wie viele Menschen abgewiesen wurden, dazu gab es von der Polizei am Sonntag zunächst keine weiteren Informationen. Auch war nicht zu erfahren, ob die Beamt*­innen wegen der Vorfälle Ermittlungen aufnahmen.

Das Center Management der Europa Passage reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht  außerhalb der Geschäftszeiten sei das Management am Wochenende nicht zu erreichen, hieß es. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über die Vorfälle berichtet. (dpa/cw)

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