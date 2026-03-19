Einsendungen für Buchprojekt zu queerer Landesgeschichte gesucht

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Für einen geplanten Sammelband zur queeren Landesgeschichte in Rheinland-Pfalz sucht QueerNet RLP nach Textbeiträgen und Fotos. Ziel des für 2026/27 geplanten Buches sei es, queere Menschen in der Landesgeschichte sichtbar zu machen, wie der Verband mitteilte. In Städten und auf dem Land habe es queere Menschen seit Jahrhunderten gegeben, sie seien aber lange unsichtbar geblieben.



In den vergangenen Jahren seien bereits einzelne Arbeiten zur queeren Landesgeschichte mit unterschiedlichem Fokus entstanden. Der Sammelband solle diese nun erstmals in einer knappen Gesamtübersicht zusammenführen und als niedrigschwelliger Einstieg allen Interessierten einen Überblick verschaffen. Auch die Arbeit von Gruppen, Initiativen und Vereinen im Land solle in dem Buch sichtbar werden.



Wer sich beteiligen möchte, kann bis zum 1. September 2026 einen Text sowie ein Bild an schicken. Eine Redaktionsgruppe aus den Historiker*­innen Christian Könne, Kirsten Plötz und Joachim Schulte erarbeitet den Band. (cw)