Bill Kaulitz genießt Auszeit mit seiner Mutter in Rom

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Bill Kaulitz (36) verbringt seine freien Tage in Italien, und zwar in Begleitung seiner Mutter. Auf Instagram veröffentlichte der queere Tokio-Hotel-Sänger ein Selfie, das die beiden vor dem Trevi-Brunnen in Rom zeigt, dicht umringt von anderen Tourist*­innen. Dazu schrieb er kurz und knapp mit einem Herz-Emoji: "with Mama in Roma".



Die Reaktion seiner Community ließ nicht lange auf sich warten. "Liebe Grüße!! Deine Mama sieht granate aus. Ihr beide", kommentierte Moderatorin Marlene Lufen. "Wir lieben Mamas neue Frisur", schrieb Katy Bähm. Simone Ballack hinterließ zwei Herzchen-Emojis.

Zwei Wochen ohne "Kaulitz Hills"

Dass Bill Kaulitz gerade jetzt in den Urlaub fährt, hatte sich angekündigt. In der am 29. Juli veröffentlichten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" sprachen er und sein Zwillingsbruder Tom über eine Pause. "Wir gehen in den Urlaub", sagte Tom in der letzten Episode der sechsten Staffel. "Es wird zwei Wochen kein 'Kaulitz Hills' geben" (queer.de berichtete).



Gewünscht hätten sich die beiden diese Auszeit selbst. Sie wollten den "Leuten auch mal ein bisschen Zeit geben, durchzuatmen", erklärte Tom. "Ich habe auch das Gefühl, wir sind auf Dauersendung irgendwie zur Zeit." Er habe den Eindruck, dass er und sein Bruder "schon wieder allen Leuten auf die Nerven" gingen, und legte scherzend nach: "Ich geh mir selbst schon auf den Sack." Bill konnte das nachvollziehen. Den Fans täten sie mit ihrem Schweigen einfach mal einen Gefallen, witzelten die beiden.

Dauerpräsenz für Netflix-Serie

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Selbsteinschätzung nicht. In den vergangenen Monaten waren die Brüder in der deutschsprachigen Medienlandschaft praktisch überall präsent: mit einer neuen Staffel ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", mit der angekündigten Rückkehr von "Wetten, dass..?", mit ihrem Podcast und zuletzt mit Tom als "Fan-Experte" für MagentaTV bei der Fußballweltmeisterschaft.



Dazu kommt die Musik. Mit "Without You" ist vor Kurzem eine neue Single von Tokio Hotel erschienen, das dazugehörige Album ist nach Angaben der Brüder fast fertig (queer.de berichtete). Vor dem Abflug in den Urlaub sollten noch die letzten Dateien ins Mastering gehen, berichtete Tom im Podcast. Alle anderen seien längst verreist, sie selbst arbeiteten noch, klagten die Zwillinge. Für Bill Kaulitz endete diese anstrengende Phase offenbar nun in Rom. (cw/spot)