Ariana Grande wird sich nach ihrer Tour eine Auszeit nehmen



Ariana Grande macht Pause (Bild: Universal Music)

Heute, 10:49h 3 Min.

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Am 1. September steht Ariana Grande (33) in London ein letztes Mal für ihre "Eternal Sunshine"-Tour auf der Bühne. Danach wird es wohl ersteinmal ruhig um die Sängerin. Ihr Sprecher hat dem US-Magazin "People" bestätigt, dass sich Grande nach dem Ende der Tournee "etwas aus der Öffentlichkeit zurückziehen" wird.



"Sie freut sich darauf, die Tournee erfolgreich und glücklich zu beenden und sich anschließend eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichen Auftritten zu gönnen, die zu ständiger öffentlicher Beobachtung geführt haben", wird der Sprecher weiter zitiert. Und: "Diese Tour war eine wunderschöne Erfahrung für sie. Sie liebt ihre Fans und hat jede Minute dieser Tour genossen."

Debatten über ihren Körper gehen der Auszeit voraus

Der Rückzug kommt nicht aus dem Nichts. Grandes Aussehen und ihr Gesundheitszustand sind seit Jahren Gegenstand öffentlicher Diskussionen, wegen ihres Gewichts sah sich die Musikerin und Schauspielerin zuletzt scharfer Kritik ausgesetzt. Zusätzlich befeuert wurde die Debatte, nachdem das Musikvideo zu ihrer Single "Petal" erschienen war. Das gleichnamige Album kam am vergangenen Freitag heraus (Amazon-Affiliate-Link ).



Mehrfach hat sich die 33-Jährige öffentlich dagegen verwahrt, dass Fremde ihren Körper bewerten. Schon in ihrem Song "Yes, And?" von ihrem 2024 erschienenen Album "Eternal Sunshine" machte sie unmissverständlich klar, dass niemand ihre Figur kommentieren solle und jede Person sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern möge.

Das Theaterprojekt in London ist geplatzt



Folgen hat die Entscheidung auch für die Londoner Theaterszene. Denn Ariana Grande wird nicht in der West-End-Wiederaufnahme von Stephen Sondheims Musical "Sunday in the Park with George" zu sehen sein. Die Premiere war für den kommenden Sommer im Barbican Centre angesetzt, an ihrer Seite hätte ihr "Wicked"-Kollege Jonathan Bailey (38) gestanden.



In einer Erklärung von Empire Street Productions hieß es dazu: "Nach der heutigen Ankündigung von Ariana Grandes Team können wir bestätigen, dass sie beschlossen hat, von 'Sunday in the Park with George' zurückzutreten. Wir wissen, dass dies keine leichte Entscheidung war, und sie trifft sie mit unserem vollen Verständnis und unserer Unterstützung." Man wüsche ihr alles Gute, die Produktion werde wie geplant im Sommer 2027 gefeiert. Die neue Besetzung soll "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben werden.

Die letzten Konzerte führen nach Chicago und London

Begonnen hatte die "Eternal Sunshine"-Tour im Juni in Oakland in Kalifornien, danach folgten Auftritte quer durch die USA, unter anderem in Los Angeles, Atlanta und New York City. Diese Woche schließt Grande ihre US-Termine in Chicago ab, ehe eine Reihe von Shows in London ansteht. Für Ariana Grande war die Tournee die Rückkehr auf die Bühne nach mehreren Jahren, in denen sie sich auf Film- und Musikprojekte konzentriert hatte, darunter ihre Rolle als Glinda in den "Wicked"-Verfilmungen.



Die Fans können die 33-Jährige aber während ihrer Auszeit noch im Kino erleben: Ende November startet der Film "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich", in dem sie neben Ben Stiller und Robert De Niro spielt. (spot/cw)