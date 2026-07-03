Checkpoint BLN sucht Mitarbeiter:in für den Empfang

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 300 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen für unseren Checkpoint BLN und weitere Beratungsprojekte am Hermannplatz eine:n

Mitarbeiter:in für den Empfang

als Krankheitsvertretung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (30 Std./Woche).

Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Er bietet PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Weitere Beratungsprojekte der Schwulen­beratung Berlin am Standort Hermannplatz sind die Beratungsstelle ITB Queer Leben, das Anti­diskriminierungsprojekt StandUp und das Vorortarbeitsprojekt Sidekicks.Berlin.

Deine Aufgaben wären u.a.:
● Begrüßung, Betreuung und Klärung der Anliegen von Klient:­innen, welche die Beratungsstellen aufsuchen
● Erstellung und Pflege von Patient:­innenenakten sowie Durchführung von Patient:­innen-dokumentation
● Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen (Post, Email und Telefon) sowie Terminkoordinierung für Klient:­innen
● Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten für Klient:­innen, Mitarbeiter:­innen und Gruppenangebote
● Statistische Erhebung und Dokumentation der Patient:­innen- und Klient:­innen-Kontakte

Wir erwarten von dir:
● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

Wir wünschen uns von dir:
● Weitere Sprachkenntnisse
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community bzw. sehr gute Kenntnisse über LSBTIQ* Lebenswelten
● Kenntnisse in den Themenbereichen sexuelle Gesundheit, Substanzkonsum, Rassismus, Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*
● Ggf. Ausbildung als medizinische:r Fachangestellte:r oder vergleichbar

Wir bieten dir:
● Die Vergütung je nach Qualifikation zwischen analog TV-L EG 4/EG 6
● Befristeter Arbeitsvertrag mit 6 Monaten Probezeit bis zur Rückkehr des*r Stelleninhabenden
● JobTicket (Kostenfreie Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland)
● Mitarbeit in einem innovativen und community-basierten Projekt
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

Zeitnahe aussagekräftige Bewerbungen (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2026/07 an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Teamleitung): j.kohl@checkpoint-bln.de

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