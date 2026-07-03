Checkpoint BLN sucht Mitarbeiter:in für den Empfang

Heute, 12:42h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 300 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen für unseren Checkpoint BLN und weitere Beratungsprojekte am Hermannplatz eine:n



Mitarbeiter:in für den Empfang



als Krankheitsvertretung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (30 Std./Woche).



Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Er bietet PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Weitere Beratungsprojekte der Schwulen­beratung Berlin am Standort Hermannplatz sind die Beratungsstelle ITB Queer Leben, das Anti­diskriminierungsprojekt StandUp und das Vorortarbeitsprojekt Sidekicks.Berlin.



Deine Aufgaben wären u.a.:

● Begrüßung, Betreuung und Klärung der Anliegen von Klient:­innen, welche die Beratungsstellen aufsuchen

● Erstellung und Pflege von Patient:­innenenakten sowie Durchführung von Patient:­innen-dokumentation

● Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen (Post, Email und Telefon) sowie Terminkoordinierung für Klient:­innen

● Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten für Klient:­innen, Mitarbeiter:­innen und Gruppenangebote

● Statistische Erhebung und Dokumentation der Patient:­innen- und Klient:­innen-Kontakte



Wir erwarten von dir:

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)



Wir wünschen uns von dir:

● Weitere Sprachkenntnisse

● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community bzw. sehr gute Kenntnisse über LSBTIQ* Lebenswelten

● Kenntnisse in den Themenbereichen sexuelle Gesundheit, Substanzkonsum, Rassismus, Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*

● Ggf. Ausbildung als medizinische:r Fachangestellte:r oder vergleichbar



Wir bieten dir:

● Die Vergütung je nach Qualifikation zwischen analog TV-L EG 4/EG 6

● Befristeter Arbeitsvertrag mit 6 Monaten Probezeit bis zur Rückkehr des*r Stelleninhabenden

● JobTicket (Kostenfreie Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland)

● Mitarbeit in einem innovativen und community-basierten Projekt

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten



Zeitnahe aussagekräftige Bewerbungen (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2026/07 an:



Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Teamleitung):