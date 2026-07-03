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Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht Mitarbeiter:in für den Empfang
- Heute, 12:42h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 300 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen für unseren Checkpoint BLN und weitere Beratungsprojekte am Hermannplatz eine:n
Mitarbeiter:in für den Empfang
als Krankheitsvertretung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (30 Std./Woche).
Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Er bietet PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Weitere Beratungsprojekte der Schwulenberatung Berlin am Standort Hermannplatz sind die Beratungsstelle ITB Queer Leben, das Antidiskriminierungsprojekt StandUp und das Vorortarbeitsprojekt Sidekicks.Berlin.
Deine Aufgaben wären u.a.:
● Begrüßung, Betreuung und Klärung der Anliegen von Klient:innen, welche die Beratungsstellen aufsuchen
● Erstellung und Pflege von Patient:innenenakten sowie Durchführung von Patient:innen-dokumentation
● Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen (Post, Email und Telefon) sowie Terminkoordinierung für Klient:innen
● Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten für Klient:innen, Mitarbeiter:innen und Gruppenangebote
● Statistische Erhebung und Dokumentation der Patient:innen- und Klient:innen-Kontakte
Wir erwarten von dir:
● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)
Wir wünschen uns von dir:
● Weitere Sprachkenntnisse
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community bzw. sehr gute Kenntnisse über LSBTIQ* Lebenswelten
● Kenntnisse in den Themenbereichen sexuelle Gesundheit, Substanzkonsum, Rassismus, Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*
● Ggf. Ausbildung als medizinische:r Fachangestellte:r oder vergleichbar
Wir bieten dir:
● Die Vergütung je nach Qualifikation zwischen analog TV-L EG 4/EG 6
● Befristeter Arbeitsvertrag mit 6 Monaten Probezeit bis zur Rückkehr des*r Stelleninhabenden
● JobTicket (Kostenfreie Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland)
● Mitarbeit in einem innovativen und community-basierten Projekt
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
Zeitnahe aussagekräftige Bewerbungen (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2026/07 an:
Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Teamleitung):