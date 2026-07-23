Transphober Ausbruch bei den "Dschungel Divas"



Wiederholungstäterin: Janina Youssefian leistete sich nach einem rassistischen Ausbruch vor viereinhalb Jahren nun auch eine transphobe Tirade (Bild: Joyn)

Heute, 13:38h 2 Min.

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In der neuen Sat.1/Joyn-Realityserie "Dschungel Divas" kam es gleich in Folge drei zu einem transfeindlichen Ausbruch: Trans Influencerin Jessica Delion (25) wurde laut Joyn vom früheren Erotik-Model Janina Youssefian (43) in Folge drei als "Junge" diffamiert.



Anlass war ein Streit um das Konsumverhalten einzelner Kandidatinnen. Als Jessica einen Vorschlag unterbreitete, wurde sie von Janina unterbrochen  es kam zum Streit. Jessica warf ihrer Kontrahentin dann die Worte "Halt die Schnauze, Junge" entgegen. Darauf reagierte Janina damit, das Geschlecht der trans Kandidatin infrage zu stellen: "Erst mal bist du ein Junge, nicht ich."



Die anderen Kandidatinnen reagierten laut der Joyn-Mitteilung fassungslos auf den Vorwurf: "Das ist ein No-Go. Das kannst du nicht sagen", erklärte Mitkandidatin Jennifer Iglesias (27). Guilia Siegel, die 51-jährige Tochter des ESC-Komponisten Ralph Siegel, forderte Janina auf: "Geh hin und entschuldige dich oder geh raus!" Unterdessen brach Jessica in Tränen aus und musste von Mitkandidatinnen getröstet werden.

Janina flog wegen Rassismus aus RTL-Dschungelcamp

Janina Youssefian war bereits zuvor durch eine rassistische Äußerung aufgefallen. Im Januar 2022 hatte die Deutsch-Iranierin bereits bei "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" zur Mitkandidatin Linda Nobat, deren Eltern aus Kamerum stammen, gesagt: "Geh doch in den Busch zurück, wo du hingehörst." RTL stufte diese Aussage als rassistische Beleidigung ein, kündigte Janinas Vertrag und warf sie noch während der laufenden Staffel umgehend aus der Sendung. Janina entschuldigte sich später und distanzierte sich nach eigenen Angaben von Rassismus, gab jedoch auch an, die Äußerung sei im Affekt passiert und nicht so gemeint gewesen. Linda Nobat nahm die Entschuldigung nicht an.



Trans Kandidatin Jessica hatte 2022 TV-Geschichte geschrieben, als sie als erste trans Frau bei der RTLzwei-Datingshow "Love Island" antrat (queer.de berichtete). Während der Show berichtete sie einiges aus ihrem Leben  etwa, wie schwer es sei, sich immerzu aufs Neue outen zu müssen (queer.de berichtete). Kandidat Adriano, mit dem sie anbandelte, konnte am Ende ihre Transidentität nicht akzeptieren und servierte sie ab (queer.de berichtete).



Bislang sind nur die ersten beiden Episoden der neuen Show "Dschungel Divas" im kostenpflichtigen Portal Joyn+ veröffentlicht worden. Die Sendung orientiert sich an ähnlichen Formaten, in denen Reality-Sternchen in eine ungewohnte Umgebung begeben und dann konfliktreich miteinander kommunizieren. Die Sendung war in Kolumbien voraufgezeichnet worden. Im Free-TV auf Sat.1 läuft die erste Folge am Montag um 22:55 Uhr. Die weiteren Folgen werden wöchentlich jeweils montags gegen 22:15 Uhr gezeigt. Joyn+-Abonnent*innen können die Folgen jeweils eine Woche vor der Erstausstrahlung streamen. (cw)