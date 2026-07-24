Beatrice Egli schwärmt von Kaulitz-Brüdern: "Mochte die damals schon"

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Schlagerstar Beatrice Egli (38) hat viele gute Erinnerungen an Bill und Tom Kaulitz (36), die in ihrer "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel in der Jury saßen. Die Sängerin hatte die zehnte Staffel der Castingshow 2013 gewonnen. Die Kaulitz-Zwillinge waren neben Dieter Bohlen (72) und Mateo Jasik (48), Gründer und Frontsänger der Band Culcha Candela, die Juroren.



In der Rubrik "Ein Promi, ein Joker" der RTL-Sendung "Exclusiv  Weekend" sprach Beatrice Egli am Sonntagabend über ihre Zeit mit den beiden bei DSDS. Sie denke gerne an "die beiden Jungs" von Tokio Hotel zurück  auch wenn Frontmann Bill zunächst gegen sie gestimmt hatte. "Sie waren sehr straight, sie hatten eine klare Meinung, und ich konnte diese Meinung verändern und ich mochte die damals schon."



Weiter schwärmte die Schweizerin: "Die waren schon stylisch und die hatten einen coolen Charme in diese Sendung damals gebracht." Sie denke manchmal, "krass, eigentlich hat meine Karriere mit ihnen begonnen".

Auf die Frage, ob sie sich in Kaulitz-Manier auch eine Netflix-Doku vorstellen könne und sich überall von Kameras begleiten lassen würde, gab sie sich verhalten: "Ja, das Überall hätte natürlich Grenzen." Denn sie schütze ihre Privatsphäre und werde das auch weiterhin tun: "Ich tue alles dafür, dass die eingehalten wird."



Ihre Fans nehme sie ihrer Ansicht nach ohnehin schon viel mit in ihr Leben und ihre Karriere. "Es ist ja megaviel offengelegt, auch das neue Album 'Hör nie auf damit' gibt so viele Einblicke und so schöne Geschichten."



Ihren Joker zückte sie beim Thema TV-Auftritten. Denn ob sie lieber in der Show von Florian Silbereisen oder der von Giovanni Zarrella zu Gast sein möchte, ließ sie ganz kollegial mal lieber offen. (spot/cw)