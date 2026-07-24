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Heute, 05:37h 4 Min.

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Dass die Krankenkassen in Geldnot sind, unser Gesundheitswesen zu teuer ist und die Regierung darum unter Reformdruck steht, das gehört zu den täglichen Nachrichten. Wobei die Antwort der Politik, die unter dem Titel Gesundheitsreform firmiert, nichts anderes als eine nette Umschreibung für Leistungskürzungen bedeutet, verbunden mit tiefen Einschnitten in den Sozialstaat. Wer wollte es leugnen: Im Sozialstaat tobt längst ein Verteilungskampf.



In dieses Krisenszenario passen die Nachrichten zum Thema trans Gesundheitsversorgung, die seit jenem berühmt-berüchtigten Urteil des Bundessozialgerichts von 2023 insgesamt zum Problemfall wurde. Zur Erinnerung: Mit dem Urteil wurde die Klage einer nichtbinären Person abgewiesen mit der Begründung: Die medizinischen Leitlinien würden keinen Phänotyp nichtbinär kennen und demzufolge könne in deren Rahmen auch keine Mastektomie (Entfernung der Brust) in Anspruch genommen werden (queer.de berichtete). Klingt nicht unlogisch, heißt aber, ein Gesetz muss her, was es noch nicht gibt.

Epidemisch gewordene Ignoranz der Politik

Die medizinische Versorgung von trans Personen war zwar schon vorher alles andere als ein Wünsch-Dir-was, aber wo vorher eine leitlinienorientierte Praxis und eine einigermaßen kalkulierbare Verlässlichkeit herrschten, regiert aktuell die Unsicherheit und eine wachsende Verweigerungshaltung auf Seiten der Kassen. Und weil das Chaos offenbar noch nicht reicht, entfalten bisherige Selbstverständlichkeiten ungeahntes Konfliktpotential. Zum Beispiel die Hormontherapie, die bisher nach entsprechender Indikation nur verordnet wurde, jetzt immer häufiger beantragt wird mit der Folge einer Verunsicherung bei allen Beteiligten.



Und dann gibt es noch die Fälle, die schon immer für Kummer und Ärger sorgten, nämlich das Thema Epilation (dauerhafte Haarentfernung). Gerade erst hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg festgestellt, dass es darauf keinen Anspruch gebe, sofern die Leistung nicht von einem "zugelassenen Leistungserbringer" in Rechnung gestellt wird. Die Behandlung durch eine Kosmetikerin reiche dafür nicht. Aber eine medizinische Einrichtung mit einem solchen Angebot sucht man weit und breit vergeblich (queer.de berichtete).



Das Gericht stellte damit zwar eine "strukturelle Diskriminierung der Behandlungssuchenden" fest, bleibt aber dennoch bei der Ablehnung. Mit Blick auf die immer prekärer werdende Gesamtlage in Sachen trans Gesundheitsversorgung ist von einer epidemisch gewordenen Ignoranz der Politik auszugehen. Wobei es freilich schon immer so war, dass sich Minderheiten mit ihren Bedarfen und Bedürfnissen hintenanstellen müssen, wenn sie denn überhaupt gehört werden.

Linke: ICD-11 auch in Deutschland für rechtskräftig erklären

Damit die politische Realitätsverweigerung im Bundestag endlich zur Kenntnis genommen wird, gibt es jetzt sowohl einen Antrag der Linken als auch einen der Grünen.



Der Antrag der Linken lautet: "Versorgung von transgeschlechtlichen und nichtbinären Menschen sicherstellen" (PDF). Darin wird nicht zu Unrecht auf den fatalen Kurzschluss hingewiesen, dass die Entstigmatisierung von trans und nichtbinär eben nicht eine "körpermodifizierende Behandlung" in Frage stellen darf. "Sowohl der Gesetzgeber als auch die Selbstverwaltung haben es in der Vergangenheit versäumt, für Rechtsklarheit zu sorgen und den veränderten gesellschaftlichen Wertvorstellungen Rechnung zu tragen."



Kurz gesagt: Es braucht eine gesetzliche Regelung, die die medizinischen Bedarfe von trans und nichtbinären Personen in den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung aufnimmt. Dazu ist ebenfalls erforderlich, den seit 2022 in Kraft getretenen Internationalen Diagnosekatalog ICD-11 auch in Deutschland für rechtskräftig zu erklären. Das steht nach wie vor noch aus und würde mit der entpathologisierenden Definition von trans als Geschlechtsinkongruenz die Basis für Leitlinien liefern, die sich an der Lebenswirklichkeit von trans und nichtbinären Menschen orientieren.



Grüne fordern Anspruch auf körperangleichende Leistungen



Der Antrag der Grünen fordert "Selbstbestimmung und Versorgungssicherheit bei Geschlechtsinkongruenz gewährleisten" (PDF) und geht aufs gleiche Ziel hinaus. Wobei hier der Hinweis nicht fehlt, dass es sich bei der Gruppe von Menschen, um die es hier geht, ebenso um gesetzlich versicherte Bürger*innen handelt wie der Rest. Freilich mit dem Unterschied, dass sie vom Staat eher als Almosenempfänger*innen gesehen werden.



Und so geht es auch bei diesem Antrag um eine gesetzliche Regelung, die die aktuellen Missstände beseitigt. In dem zu schaffenden Gesetz müsse klargestellt werden, dass es unabhängig von "einer behandlungsbedürftigen Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne" einen Anspruch auf körperangleichende Leistungen gibt. Sicherzustellen sei ebenso, "dass im Sinne des Vertrauensschutzes laufende Behandlungen [ ] nicht unterbrochen werden, die Kostenübernahme für bereits genehmigte Leistungen fortgeführt wird und rückwirkende Regressforderungen gegenüber Leistungserbringerinnen und -erbringern ausgeschlossen sind".



Nun sitzt ja mit der SPD eine Partei in der Regierung, die sich mal stark gemacht hat für die geschlechtliche Selbstbestimmung. Wie wäre es, wenn sie zusammen mit der CDU/CSU den Ball aufnehmen würde, um zu beweisen, dass die Solidarität mit der queeren Community auch die Solidarität mit der trans Community miteinschließt, vor allem wenn es um deren spezifische Nöte geht. Gut, das ist vielleicht nicht ganz so publikumswirksam wie Sonntagsreden vor laufenden Kameras. Aber ab und zu brauchen Worte auch Taten, um ihren Ernst zu beweisen.