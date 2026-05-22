Brooklyn Beckham und Elton John: Gemeinsamer Urlaub sorgt für Wirbel

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Brooklyn Beckham (27) hat den Familienurlaub seiner Eltern auch in diesem Sommer ausgelassen. Statt an Bord der Jacht "Seven" verbrachte er mit seiner Ehefrau Nicola (31) angeblich einige Tage bei seinem Patenonkel Elton John (79) vor der Küste von Nizza. Damit wurde das Familienzerwürfnis erneut sichtbar, denn seine Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) waren zur selben Zeit selbst im Mittelmeer unterwegs.



Zunächst kreuzten David und Victoria mit ihren restlichen Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (15) rund um die Balearen. Wenige Tage später ankerte die Jacht in Saint-Tropez, wie die "Daily Mail" berichtet.

Letztes gemeinsames Familienbild entstand Weihnachten 2024

"Nichts hat sich geändert. Das heißt: Keine der beiden Seiten hat sich bei der anderen gemeldet", erklärte ein Insider gegenüber "The Sun". Und weiter: "Es ist verheerend und natürlich hätten David und Victoria nichts lieber, als ihren ältesten Jungen im Urlaub bei sich zu haben."



Das letzte gemeinsame Familienbild mit Brooklyn und Nicola stammt von Weihnachten 2024. Unter anderem fehlte der 27-Jährige bei dem Geburtstag seiner Schwester sowie bei Davids Zeremonie auf dem Hollywood Walk of Fame. Eskaliert war der Streit im Januar, als Brooklyn sich in seinen Instagram-Storys von der "Marke Beckham" lossagte und seinen Eltern unter anderem vorwarf, ihr Image "über alles andere" zu stellen sowie seine Ehe ruinieren zu wollen.

Der schwule Patenonkel zwischen den Fronten

Ausgerechnet Elton John, der die Beckhams seit über drei Jahrzehnten kennt und bei Brooklyn und Romeos Taufe sang, ist zur festen Größe an seiner Seite geworden. Der schwule Musiker habe sich früher oft als "Friedensstifter gegeben", so der Insider, allerdings vergeblich. Inzwischen hat er sich wohl auf eine Seite geschlagen: John folgt auf Instagram zwar Brooklyn, den Konten von David und Victoria aber nicht. Zum Verlobungstag-Jubiläum des Paares im Juni 2025 gratulierte er "dem süßesten, liebevollsten Paar" öffentlich.



Der einstige Fußballstar und das Ex-Spice-Girl haben sich bislang nur kryptisch zu dem Zerwürfnis geäußert und immer wieder die Liebe zu ihren Kindern betont. "Wir stehen seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu beschützen und zu lieben", hatte Victoria im April erklärt. (cw/spot)