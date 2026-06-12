Ariana Grande über ihren Rückzug: "Es war keine spontane Entscheidung"

Heute, 10:24h 2 Min.

2 Min.



Ariana Grande: "Es ist etwas, das ich bewusst geplant hatte" (Bild: heleni Santos / flickr

Ariana Grande (33) hat sich zu ihrer geplanten Auszeit nun auch selbst zu Wort gemeldet. Die Sängerin stand am Montag für einen Auftritt ihrer "Eternal Sunshine Tour" in Chicago auf der Bühne  nur kurz nachdem ihr Sprecher gegenüber "People" erklärt hatte, dass sie sich "aus der Öffentlichkeit zurückziehen" werde, sobald ihre aktuelle Konzertreihe zu Ende ist (queer.de berichtete).



In einer offenbar vorbereiteten Rede erklärte Grande ihren Fans nun ihren Rückzug. "Die Ankündigung, die gestern erfolgte, war keine spontane oder impulsive Entscheidung. Es ist etwas, das ich bewusst geplant hatte", sagte die 33-Jährige laut dem Magazin und fügte hinzu, dass sie diesen Plan "still und leise, schon vor langer Zeit" gefasst habe. Später sagte sie ihren Fans außerdem, dass es nicht stimme, dass "negative Einflüsse" ihr "das Leben vermiesen".



"Egal, welche Geräusche da draußen zu hören sind  nichts wird meine Realität verzerren können oder für mich realer oder weniger real sein als diese Liebe, die wir teilen", sagte Grande laut "People" zu ihrem Publikum. Zum Abschluss ihrer Rede bezeichnete sie die "Eternal Sunshine Tour" als "eine der heilsamsten, schönsten, richtigsten und besonderen Erfahrungen" ihres Lebens.



"Das hat sich gut angefühlt", sagte sie, bevor sie die Show fortsetzte. "Ich wünschte, Worte würden ausreichen, um auszudrücken, wie sehr ich euch liebe." Ihre Tour geht diese Woche mit zwei Konzerten in Chicago weiter, gefolgt von zehn Auftritten in London. Am 1. September steht Ariana Grande dort vorerst ein letztes Mal auf der Bühne.

"Wohlverdiente Auszeit"

Am Wochenende hatte ein Sprecher von Grande erklärt: "Ariana wird sich nach Abschluss der 'Eternal Sunshine Tour' etwas aus der Öffentlichkeit zurückziehen." Sie freue sich darauf, die Tournee "sowohl gesund als auch glücklich" abzuschließen. Anschließend wolle sich die Künstlerin "eine wohlverdiente Auszeit" von Auftritten gönnen, "die zu einer endlosen, anhaltenden öffentlichen Beobachtung geführt haben", so der Sprecher weiter. Grandes Aussehen und ihr Gesundheitszustand sind seit Jahren Gegenstand öffentlicher Diskussionen. (spot/cw)