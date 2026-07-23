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Das Shoppingcenter Europa Passage im Zentrum Hamburgs hat sich auf Social Media für ein teilweise ausgesprochenes Regenbogen­fahnenverbot während des CSD am Samstag entschuldigt. "Wir haben Fehler gemacht und dafür möchte ich als Center Manager der Europa Passage ausdrücklich um Entschuldigung bitten", postete das Zentrum im Namen von Geschäftsführer Karsten Bärschneider am Montagabend. Besucher*­innen mit Regenbogen­fahnen hatten am Samstag von teilweise rabiaten Sicherheitspersonal berichtet, das ihnen den Zugang zum Zentrum unter Berufung auf das Hausrecht verwehrte.



Von ihm habe es zwar nie eine Anweisung gegeben, das Mitführen von Fahnen zu verbieten, fuhr Bärschneider fort. "Es ist aber klar geworden, dass ich nicht ausreichend klar und eindeutig kommuniziert habe, welche genauen Regelungen für den Zugang zum Center an einem Tag mit so hohen Besucherzahlen und besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten und welche Gegenstände aus Sicherheitsgründen nicht mit in unser Center gebracht werden dürfen", so Bärschneider weiter. Aufgrund dieser "unklaren Vorgaben" hätten Mitarbeitende "die Zugangskontrollen an den verschiedenen Eingängen unterschiedlich gehandhabt". Teilweise hätten sie dabei "mit Gewalt überreagiert und somit falsch gehandelt". Er trage dafür die Verantwortung.

Rabiates Sicherheitspersonal wird "künftig nicht mehr bei uns eingesetzt"

Dies habe auch Konsequenzen für das Sicherheitspersonal, das besonders rabiat vorgegangen sei: "Die Mitarbeiter unseres Sicherheitsdienstes, die die Regeln bewusst überinterpretiert haben und andere Menschen diskriminiert haben, werden künftig nicht mehr bei uns eingesetzt", so Bärschneider. Er stellte auch klar, dass ein Regenbogenfahnenverbot im Center nicht akzeptabel sei. Er werde auch Kontakt zum CSD-Verein aufnehmen, sich persönlich entschuldigen und "gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen".



Am Sonntag hatte das Zentrum noch von "Missverständnissen" und "Einzelfällen" gesprochen. In einer Stellungnahme vom Montagmorgen erklärte die Europa Passage auf Social Media, man sei ja queerfreundlich, weil man zuvor selbst Regenbogenfahnen auf dem Dach gehisst habe (queer.de berichtete). Der CSD-Verein kritisierte daraufhin, dass sich das Center nicht entschuldigt habe und es "kein Wort zu einer Aufarbeitung und zu Konsequenzen" gegeben habe.



In einer ersten Reaktion begrüßte der CSD-Verein im Instagram-Kommentarbereich die spätere Entschuldigung: "Das ist ein wichtiges Statement. Wir sind immer bereit für Gespräche." Auch ansonsten gab es viel Lob. Ein Nutzer schrieb etwa: "Das erste Statement war wirklich ein Griff ins Klo, aber das hier ist das komplette Gegenteil. Chapeau an den Centermanager, dass er sich selbst vor sein Team stellt und die eigenen Kommunikationsfehler so offen zugibt." Ein anderer Nutzer schrieb: "Wahnsinn, jemand übernimmt Verantwortung und kommuniziert das glaubhaft. Sieht man leider zu selten." (dk)