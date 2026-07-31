Aryna Sabalenka will nicht gegen trans Frauen spielen

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Die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka, aktuell die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, hat die Teilnahme von trans Frauen bei WTA-Turnieren grundsätzlich abgelehnt. Außerdem bezeichnete sie trans Frauen abwertend als "biologische Männer". Hintergrund ist die Ankündigung des Tennisverbandes, dass sich künftig alle Spielerinnen einem Gentest unterziehen müssen und nur noch cisgeschlechtliche Frauen zugelassen werden (queer.de berichtete).



In einer Pressekonferenz anlässlich der gerade stattfindenden Canadian Open in Toronto erklärte die 28-Jährige auf das Thema angesprochen: "Ich glaube, es ist wirklich wichtig, die Fairness auf unserer Tour zu wahren." Weiter erklärte sie: "Biologisch gesehen sind Männer viel stärker als Frauen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es nicht wirklich fair für Frauen wäre, gegen biologische Männer anzutreten." Sie bezeichnete die Testpflicht als "ziemlich fair".



Tennis star Aryna Sabalenka backs the new mandatory genetic sex testing in the Women's Tennis Association.



I support it if they want to test us all, I'm happy to do that." pic.twitter.com/hSDc8hEauQ Jackson Thompson (@JackThompsonFOX) August 4, 2026 / JackThompsonFOX

Große Meta-Studie sieht keine Vorteile für trans Frauen



Wissenschaftlich ist die Haltung Sabalenkas und der WTA nicht. Mehrere Studien deuten eher darauf hin, dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen. Eine Anfang dieses Jahres veröffentlichte Meta-Studie hat etwa keine Hinweise darauf gefunden, dass trans Frauen nach einer geschlechts­angleichenden Hormontherapie körperliche Vorteile gegenüber cisgeschlechtlichen Frauen im Sport besitzen (queer.de berichtete). Meta-Studien, bei denen viele wissenschaftliche Untersuchungen herangezogen werden, gelten als Goldstandard der wissenschaftlichen Evidenz, da sie Daten mehrerer Studien zusammenfassen, die statistische Aussagekraft erhöhen und widersprüchliche Ergebnisse klären.



Die Entscheidung gegen trans Frauen hat offenbar eher politische Gründe: Nach der Machtübernahme von Donald Trump Anfang 2025 führen die USA einen regelrechten Kreuzzug gegen trans Menschen durch. Neben dem Ausschluss von geschlechtlichen Minderheiten aus dem Militär konzentrieren sich die Attacken hauptsächlich auf trans Frauen, die Breiten- oder Leistungssport betreiben. Auf Druck der USA hat etwa das Internationale Olympische Komittee einen Total-Ausschluss von trans Frauen aus dem Wettbewerb beschlossen (queer.de berichtete). Hintergrund ist, dass die nächsten Olympischen Sommerspiele im amerikanischen Los Angeles stattfinden.



Sablenka hatte sich bereits im letzten Jahr gegen trans Menschen im Tennis-Sport ausgesprochen (queer.de berichtete). Auch damals benutzte sie den Begriff "biologische Männer", der von vielen trans Frauen als beleidigend angesehen wird, weil er die geschlechtliche Identität ignoriert und sie auf das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht reduziert.

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Sablenka selbst wegen angeblich höheren Testosteronspiegels attackiert

Kurioserweise wird Sablenka selbst beschuldigt, ungerechtfertigte Vorteile wegen eines hohen Testosterons-Werts zu haben. Die ukrainische Weltklasse-Spielerin Marta Kostjuk deutete im Herbst letzten Jahres an, dass eine Spielerin wie die 1,82 Meter große Weltranglisten-Erste aufgrund ihres natürlich höheren Testosteronspiegels einen biologischen Vorteil hätten, was ihnen helfe, stärker und größer zu sein.



Im Frauentennisverband WTA gab es in der Vergangenheit mindestens eine trans Spielerin: Die Amerikanerin Renée Richards spielte in den Siebzigerjahren und schaffte es bis auf Platz 20 der Weltrangliste. Sie erfuhr damals viel Hass  auch von Kolleginnen. Mitspielerinnen kamen etwa mit T-Shirts zu einem Turnier, auf denen stand: "Ich bin eine echte Frau." Seit Richards' Rücktritt im Jahr 1981 gab es keine einzige weitere bekannte trans Spielerin in WTA-Turnieren. (dk)