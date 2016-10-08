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Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag in Rostock ein neunköpfiges Kompetenzteam für die Landtagswahl am 20. September vorgestellt. Bei den zwei Frauen und sieben Männern handelt es sich nicht um Landtagsabgeordnete, sondern um tolle Persönlichkeiten, die viel Wissen und Erfahrung mitbrächten, erklärte CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters. Das bekannteste Gesicht ist Rainer Wendt, der von 2007 bis März diesen Jahres Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) war. Der 69-Jährige ist für seine markigen Sprüche bekannt  und für seine Queer­feindlichkeit.



Letztes Jahr beklagte er etwa, dass queere Menschen ihre Identität anderen "aufdrängen" wollten. Ferner behauptete er, Regenbogen­fahnen vor Polizeibehörden oder dem Bundestag seien "eben kein Zeichen von Toleranz oder Weltoffenheit, sondern Symbole des Kniefalls vor einer Laune des Zeitgeistes durch schwache Führungskräfte, die die Neutralität ihrer Behörden nicht vor den aggressiven Forderungen nach permanenter Sichtbarkeit von Minderheiten zu verteidigen wissen" (queer.de berichtete).



Selbst in der konservativen Gewerkschaft stieß diese Äußerung auf Widerstand. Der nordrhein-westfälische Landesverband erklärte etwa: "Wir stehen hinter all unseren Kolleginnen und Kollegen und an der Seite der queeren Community" (queer.de berichtete).



Schon zuvor machte er seine Abneigung gegen queere Menschen deutlich: 2016 erklärte er etwa mit Blick auf den damaligen grünen Bundestags­abgeordneten Volker Beck, er habe immer versucht, seine Kinder "von solchen Typen fernzuhalten" (queer.de berichtete). Seine Gewerkschaft übte 2023 auch scharfe Kritik an Polizei-Richtlinien zum Umgang mit trans und inter Personen (queer.de berichtete).

"Alle, die hier sitzen, sind ministrabel"

Unklar ist, ob Wendt bei einem Wahlsieg der CDU auch ein Ministeramt übernehmen wird. "Alle, die hier sitzen, sind ministrabel", sagte CDU-Chef Peters laut der Nachrichtenagentur dpa zwar. Um ein "Ticket für ein Minister- oder Staatssekretärsamt" gehe es aber derzeit nicht. "Es ist die Zeit, in einem Wahlkampf über die richtigen Lösungsansätze für Mecklenburg-Vorpommern zu reden, über die Inhalte zu reden."



Die CDU hat derzeit kaum Chancen auf den Posten des Ministerpräsidenten. Laut einer infratest-dimap-Umfrage liegt die konservative Partei derzeit mit neun Prozent nur auf dem vierten Platz. Stärkste Partei ist demnach die AfD mit 36 Prozent, die SPD käme auf 29 Prozent, die Linke auf zwölf Prozent. Auch die Grünen könnten den Wiedereinzug in den Landtag knapp schaffen  laut der Umfrage liegen sie bei genau fünf Prozent. FDP und BSW stehen derzeit unterhalb der Sperrklausel. Die rot-rote Koalition von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hätte laut diesen Zahlen keine Mehrheit mehr im Landtag von Schwerin. (cw)