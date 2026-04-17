"Heated Rivalry": Serienschöpfer bittet Fans um Rücksicht am Set

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Aktuell wird die zweite Staffel von "Heated Rivalry" in Kanada gedreht. Am Set der Eishockey-Serie scheint es einen großen Andrang zu geben. Serienschöpfer Jacob Tierney bittet Fans mit einem (46) Statement seiner Produktionsfirma Accent Aigu Entertainment um Rücksicht auf Cast und Crew.



"An unsere unglaublichen Fans und alle, die unsere Begeisterung für die Serie teilen: Eure Unterstützung, euer Enthusiasmus und eure Herzlichkeit bedeuten uns unglaublich viel. Während wir an weiteren Folgen von 'Heated Rivalry' arbeiten, helft uns bitte dabei, sie so gut wie möglich zu machen", heißt es in der auf Instagram geteilten Nachricht.



Der Appell: "Falls ihr zufällig an einem unserer Drehorte vorbeikommt, gebt unseren Darstellenden und dem Team bitte den Freiraum, den sie brauchen, um das zu tun, was sie am besten können." Das Statement verspricht, dass sich das Warten auszahlen wird.

"Heated Rivalry" gewann große Fangemeinde

"Heated Rivalry" startete im November 2025 auf dem kanadischen Streamingdienst Crave und entwickelte sich schnell zum Erfolg. Als die Serie im Februar 2026 in Deutschland bei HBO Max anlief, hatte sie bereits eine große internationale Fangemeinde.



Die Serie basiert auf der "Game Changers"-Romanreihe von Rachel Reid und erzählt die Geschichte der beiden professionellen Eishockeyspieler Shane Hollander (Hudson Williams, 25) und Ilya Rozanov (Connor Storrie, 26). Auf dem Eis sind sie erbitterte Rivalen, abseits davon entwickelt sich jedoch eine Beziehung zwischen ihnen, die nicht an die Öffentlichkeit dringen darf (Serienkritik von queer.de).

Wie geht es in Staffel zwei weiter?

Die zweite Staffel greift unter anderem die Handlung des sechsten Romans der Reihe, "The Long Game", auf und erzählt die Geschichte von Shane und Ilya weiter. Hudson Williams und Connor Storrie kehren demnach in ihre Rollen zurück (queer.de berichtete).



Bislang ist nicht bekannt, wie nahe die Handlung der zweiten Staffel an der Vorlage bleibt. In jener sind zehn Jahre nach Beginn ihrer Beziehung vergangen und die beiden stehen weiterhin vor der Herausforderung, ihre Liebe geheim zu halten. Ilya hat sein Team in Boston verlassen und sich den Ottawa Centaurs angeschlossen, um seinem Partner näher zu sein. Er wünscht sich, ihre Liebe nicht länger verstecken zu müssen. Doch genau das stellt ihre Beziehung auf die Probe. (cw/spot)