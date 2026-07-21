Neuer Podcast begleitet lesbisches Paar auf dem Weg zur Elternschaft

Heute, 07:11h 2 Min.

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Ein neuer Podcast widmet sich dem Thema Kinderwunsch und lesbische Elternschaft. "Mamas in der Mache" startet am 5. August auf den gängigen Podcast-Plattformen. Die Gastgeberinnen Lisa und Kate begleiten darin ihre eigene Reise zur Elternschaft  von ersten Überlegungen über Samenspende und Kinderwunschklinik bis zu Schwangerschaft und Geburt.



Im Mittelpunkt steht laut Ankündigung keine reine Ratgeber-Perspektive, sondern eine persönliche, im Prozess erzählte Geschichte mit allen Hoffnungen und Unsicherheiten, die dazugehören. Die Idee zum Podcast sei aus eigener Erfahrung entstanden: Man habe während der eigenen Kinderwunschreise gemerkt, wie schwierig es sein kann, Antworten auf konkrete Fragen zu finden, erklärten die beiden Gastgeberinnen.

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Neue Folge alle zwei Wochen

Der Podcast richte sich dabei nicht nur an queere Menschen mit Kinderwunsch, sondern auch an Hörer*innen, die sich allgemein mit Familiengründung beschäftigten. Behandelt werden sollen auch rechtliche Fragen wie Stiefkindadoption und die Anerkennung von Elternschaft, mit denen queere Paare häufig konfrontiert seien.

Lisa Ducret arbeitete als Multimedia-Journalistin bei der Deutschen Presse-Agentur, Kathleen Ducret bringt einen Hintergrund in Beratung und Business-Analyse mit. Als deutsch-französisches Ehepaar wollen sie in dem Podcast auch auf kulturelle Unterschiede zwischen beiden Ländern eingehen, etwa bei Schwangerschaftsvorsorge, Geburt und Stillen.



"Mamas in der Mache" erscheint künftig alle zwei Wochen mittwochs und ist zusätzlich auf YouTube unter dem Kanalnamen @MamasInDerMache zu finden. (cw)