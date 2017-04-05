"Unvorhergesehene Umstände": Barry Manilow sagt Konzert ab



Barry Manilow im August 2024 bei einem Auftritt in Kansas City (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)

Heute, 11:28h 3 Min.

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Barry Manilow (83) hat seinen Auftritt im amerikanischen Lexington am Dienstagabend kurzfristig abgesagt. Über seine Social-Media-Kanäle ließ der offen schwule Sänger wissen: "Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde die heutige Show in Lexington verschoben." Warum genau er nicht auf die Bühne kam, blieb offen.



Für die Fans im Bundesstaat Kentucky ist es die zweite Absage binnen weniger Monate. Eigentlich hätte Manilow schon am 9. März in der dortigen Rupp Arena spielen sollen, wie der örtliche NBC-Sender berichtet. Diesen Termin musste der "Copacabana"-Interpret verschieben, weil er sich damals wegen seiner Lungenkrebserkrankung in Behandlung befand.

Ein Zufallsbefund, der ihm das Leben rettete

Von der Diagnose erfuhr Manilow im November 2025, und zwar auf einem Umweg. Wegen Hüftschmerzen und nach zwei Bronchitiden hintereinander schickte ihn sein Arzt zum MRT, untersucht wurden Becken und Lunge. Das Ergebnis: Lungenkrebs im Stadium 1.



"Hätte er das nicht gemacht, Mann Er hat mir das Leben gerettet, denn für das, was ich hatte, gibt es keine Symptome", erzählte der Grammy-Preisträger im März in einem ausführlichen Interview mit dem Magazin "People". "Ich hätte einfach weitergemacht, nichts tat weh. Aber sie fanden den Punkt in meiner Lunge." Der Anruf danach habe ihn kalt erwischt: "Sie riefen mich an und sagten: 'Es könnte Krebs sein.' Das ist ein böses Wort. 'Nicht ich. Ich kann keinen Krebs haben.'"

Was die Krankheit mit ihm gemacht hat

"Man denkt einfach nicht darüber nach, wie zerbrechlich das Leben ist", sagte Manilow dem Magazin weiter. "Und plötzlich hast du Lungenkrebs. Aber ich bin immer noch hier. Ich bin nicht ganz hier, ein Teil von mir ist nicht mehr da. Sie haben einen Teil von mir herausgenommen, und jetzt muss ich herausfinden: Was mache ich?" Auf dem Weg zurück zu seiner Stimme habe ihm sein Ehemann und Manager Garry Kief den Rücken gestärkt, betonte der Sänger gegenüber dem Magazin.



Die Erkrankung habe ihn dazu gebracht, Bilanz zu ziehen, so der Tony-Preisträger: "Es hat mich innehalten und nachdenken lassen: Habe ich getan, was ich tun wollte? Habe ich die Menschen glücklich gemacht? War ich ein guter Freund?" All diese "kitschigen Dinge", über die er sein Leben lang gelesen habe, seien ihm plötzlich durch den Kopf gegangen. "Es hat mich wirklich gestoppt." Die Antworten fielen dann erfreulich aus: "Und tatsächlich sind es mehr Jas, als ich je gedacht hätte."



Neues Album, offener Nachholtermin



Musikalisch ging es für Manilow trotz der Erkrankung weiter. Am 5. Juni erschien mit "What A Time" (Amazon-Affiliate-Link ) sein 33. Studioalbum, die Vorabsingle "Once Before I Go" hatte es bereits im März in die Top Ten geschafft.

Wann die Fans in Lexington ihn nun tatsächlich zu sehen bekommen, ist bislang offen. Einen neuen Termin für die verschobene Show nannte der 83-Jährige in seiner Mitteilung nicht. (spot/cw)