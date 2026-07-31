Nach verstörendem Live-Video: Perez Hilton in Krankenhaus eingeliefert

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Der als Perez Hilton bekannt gewordene amerikanische Blogger und Moderator befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Wie Behörden und Medien übereinstimmend berichten, hatte der 48-Jährige, der bürgerlich Mario Armando Lavandeira Jr. heißt, am Dienstagabend auf TikTok eine Liveschaltung gestartet, in der er sich selbst verletzte. Im Internet kursieren Videos, in denen der blutüberströmte Hilton sich selbst mit einem Messer verletzt und von Suizid spricht.



Alarmierte Einsatzkräfte trafen nach Anrufen besorgter Fans laut Medienberichten schnell an Hiltons Wohnsitz in Miami ein. TikTok sperrte den Account des Bloggers nur wenige Minuten nach Beginn der Übertragung.



Wie die örtliche Polizei mitteilte, befand sich die betreffende Person, deren Namen von den Behörden nicht genannt wurde, zum Zeitpunkt des Vorfalls allein in ihrem Haus. Die Beamt*­innen teilten eine Einschätzung der Lage mit: "Bei vielen Einsätzen, die Personen in einer psychischen Krise oder bei akuter Eigengefährdung betreffen, setzt die Polizei vorrangig auf Deeskalation  indem sie Zeit gewinnt, Abstand hält und Kommunikationsmöglichkeiten schafft", erklärte das Büro des Sheriffs des Bezirks Miami-Dade über den Einsatz. "Sofern keine unmittelbare Gefahr für Dritte besteht, kann das Verlangsamen der Situation und der Einsatz von Kriseninterventionstechniken die Wahrscheinlichkeit eines provozierten Suizids durch Waffeneinsatz der Polizei verringern sowie das Verletzungsrisiko für die Person, die Einsatzkräfte und die Öffentlichkeit minimieren." Schließlich habe die Person von Rettungskräften der Feuerwehr sicher versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden können.

Hilton-Management bittet um Achtung der Privatsphäre

In einem gemeinsamen Statement gegenüber dem US-Magazin TMZ zeigten sich Hiltons Manager*innen Dante Rusciolelli und Rebekah Kochan zutiefst besorgt: "Wir sind uns der beunruhigenden Inhalte bewusst, die online über unseren Klienten Perez Hilton kursieren. [...] Unsere wichtigste Sorge gilt Perez' Gesundheit und Wohlbefinden sowie dem seiner Familie." Man bat die Öffentlichkeit darum, Spekulationen zu vermeiden und die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Der alleinerziehende Vater Hilton war erst vor kurzem mit seinen drei Kindern im Alter zwischen acht und 13 Jahren von Las Vegas nach Miami gezogen.



Kontroverse Figur der queeren Popkultur



Perez Hilton erlangte Mitte der 2000er Jahre mit seinem Klatsch-Blog PerezHilton.com weltweite Bekanntheit. In der queeren Community und der Promi-Welt galt er stets als hochgradig umstritten: Während er als offen schwuler Mann zu den prägenden Figuren des frühen Social-Media-Zeitalters zählte, zog er durch scharfe, oft verletzende Berichterstattung speziell gegen junge Künstlerinnen und durch mutmaßliche Outings anderer Prominenter jahrelang scharfe Kritik auf sich. In den letzten Jahren hatte sich Hilton weitgehend aus dem Boulevard-Blogging zurückgezogen und war vor allem in Reality-Formaten, Podcasts und auf TikTok aktiv. In seiner Autobiografie "TMI: My Life In Scandal" (2020) sowie in späteren Interviews drückte er Reue für seine früheren Taten aus und entschuldigte sich bei vielen Betroffenen. (cw)