Pornostar Christian Wilde zieht in Film mit Charli xcx blank

Heute, 16:13h 2 Min.

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Der schwule Kult-Regisseur Gregg Araki ("The Invite", "Teenage Apocalypse Trilogy", "Mysterious Skin") ist zurück. Seine gerade in den USA angelaufene schwarze und erotische Thriller-Komödie "I Want Your Sex" bringt nicht nur Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Margaret Cho, "Jackass"-Veteran Johnny Knoxville und Pop-Ikone Charli xcx zusammen, sondern wartet auch mit einem prominenten Hüllenlos-Auftritt auf.



Laut US-Medienberichten sorgt eine Szene besonders für Furore: Hauptfigur Elliot (Cooper Hoffman) will in die Wohnung seiner Partnerin (gespielt von Charli xcx) eintreten. Die Tür öffnet aber der 37-jährige schwule Pornodarsteller Christian Wilde  und er zeigt in voller Frontalansicht seine Männlichkeit. Wilde arbeitet sonst für schwule Pornolabels wie Raging Stallion oder Next Door Studios  in Filmen mit Titeln wie "Let's Fuck the Trainer" oder "So Big It Hurts".

Araki: "Wilde war so nett und extrem professionell"

Araki erklärte in einem Interview, dass die Rolle nur eine Anforderung gehabt habe: "Es steht im Grunde genau so im Drehbuch: der Typ mit dem riesigen Schwanz." Gleichzeitig lobte er Christian Wilde: "Ich wollte für diese Szene keinen schmierigen Typen haben. [Wilde] war so nett und extrem professionell, das war einfach großartig." So sei eine "richtig coole, lustige Szene" entstanden.



Der Film  gedreht nach einem Drehbuch von Araki und "Slutever"-Autorin Karley Sciortino  handelt von dem jungen und naiven Elliot, der als Assistent und sexuelle Muse der provokanten Künstlerin Erika Tracy (Olivia Wilde) in einen Strudel aus Machtspielen, Obsession und Beziehungschaos gerät. Charli xcx verkörpert darin seine ambitionierte Freundin Minerva. Margaret Cho und Johnny Knoxville spielen Detectives der Polizei.

"I Want Your Sex" ist letzte Woche in den amerikanischen Kinos veröffentlicht worden. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest. (cw)