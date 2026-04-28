Fünf Gründe für das Treueprogramm Flying Blue

Gestern, 07:10h 3 Min.

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Ihre Reisen. Ihre Vorteile. Ihr Flying Blue. Unter diesem Motto steht das kostenlose Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe, das weltweit mehr als 35 Millionen Mitglieder begleitet  auf Reisen wie im Alltag. Über ein Netzwerk von mehr als 40 Fluggesellschaften und über 100 weiteren kommerziellen Partnern ermöglicht Flying Blue den Zugang zu über 1.000 Destinationen weltweit. Wer sich anmeldet, sammelt bei jedem Flug Meilen und kann diese anschließend für Prämienflüge, Upgrades oder Angebote der zahlreichen Partnerunternehmen einlösen.



Fünf Gründe, warum sich ein genauerer Blick auf das Programm lohnt:



1. Mehrfach ausgezeichnet



Nachdem Flying Blue bereits von Point.me als weltweit bestes Treueprogramm ausgezeichnet wurde, gab es nun gleich mehrere bedeutende Preise bei den Freddie Awards 2026, dem globalen Maßstab der Reise-Treuebranche. Die Freddie Awards zeichnen jährlich die weltweit besten Treueprogramme von Fluggesellschaften und Hotels aus. Für die Region Europa/Afrika belegte Flying Blue in gleich mehreren Kategorien den ersten oder zweiten Platz: Programm des Jahres, Bestes Elite-Programm, Beste Einlösemöglichkeiten sowie Bester Kundenservice. Für die Kampagne "Turning Miles into Memories for 20 years" gab es zudem Silber in der Kategorie Beste Werbeaktion.



Besonderes Gewicht erhält die Auszeichnung dadurch, dass sie auf den Stimmen der Reisenden selbst beruht: In diesem Jahr votierten mehr als 4,2 Millionen Vielfliegende bei den Freddie Awards  eine Rekordzahl, die sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die internationale Reichweite der Auszeichnung unterstreicht. In einem hart umkämpften Markt bestätigt dieser Erfolg die Position von Flying Blue als führendes europäisches Treueprogramm einer Fluggesellschaft und spiegelt das Bestreben der Air France-KLM-Gruppe wider, Innovation und Kundenerlebnis konsequent in den Mittelpunkt ihrer Kundenbindungsstrategie zu stellen.

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2. Vielfältige Vorteile im Alltag und auf Reisen

Flying Blue bündelt eine ganze Reihe von Leistungen, die den Alltag von Vielfliegenden spürbar erleichtern. Dazu zählen u.a. zusätzliches Freigepäck bereits ab Silver-Status sowie Priority Services wie bevorzugter Check-in, schnellere Sicherheitskontrollen und bevorzugtes Boarding ab Elite-Status. Wer möchte, kann seine gesammelten Meilen zudem in ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse investieren und sich damit auf dem nächsten Flug etwas Besonderes gönnen. Und auch abseits konkreter Reisepläne lohnt sich das Sammeln: Die Meilen lassen sich flexibel für künftige Flüge, Upgrades oder Angebote der Partnerunternehmen einlösen.



3. Kostenloses WLAN an Bord



Auf Air-France- und KLM-Flügen können Flying-Blue-Mitglieder kostenlos und mit hoher, stabiler Geschwindigkeit online gehen  ideal zum konzentrierten Arbeiten über den Wolken, für Urlaubsgrüße an die Liebsten oder einfach zum entspannten Surfen zwischendurch. Die Einführung erfolgt schrittweise je nach Flugzeugtyp und Route und ist daher noch nicht auf allen Flügen verfügbar. Ein Tipp: Wer sich bereits vor dem nächsten Flug bei Flying Blue anmeldet, kann direkt an Bord von dem Angebot profitieren und muss keine Zeit verlieren.

4. Individuell wählbare Vorteile

Mitglieder mit Platinum- oder Ultimate-Status profitieren von den sogenannten Choice Benefits: Statt eines starren Vorteilspakets können sie selbst entscheiden, welche Leistungen für ihre Reisegewohnheiten am wichtigsten sind, und ihre Vorteile so individuell zusammenstellen. Auf diese Weise wird das Reiseerlebnis noch persönlicher und passgenauer auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Weitere Informationen zu den Choice Benefits gibt es auf flyingblue.com.



5. Gemeinsam sammeln mit der Familie



Mit der Option Flying Blue Family lassen sich Meilen nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam sammeln: Bis zu zwei Erwachsene und sechs Kinder können ihre Meilen in einem gemeinsamen Konto bündeln. So werden attraktive Prämien, Upgrades oder Freiflüge deutlich schneller erreicht, als wenn jedes Familienmitglied für sich sammelt. Die Gründung einer Flying Blue Family ist unkompliziert online möglich  weitere Informationen dazu gibt es ebenfalls auf flyingblue.com.