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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Unterstützung für LSBTI*. Sie ist mit rund 300 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation in Europa.

Wir suchen zum 01.01.2027 mehrere

Mitarbeitende für das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt®.

Das Programm qualifiziert und zertifiziert bundesweit Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, Krankenhäuser und Hospize im Bereich diversitätssensible Pflege.

Aufgabenbereich
● Bundesweite Akquise interessierter Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser o.ä.
● Beratung von Gesundheitseinrichtungen bei der Implementierung von Standards diversitätssensibler Gesundheitsförderung
● Dokumentenprüfung im Rahmen der Zertifizierung und Begehung von Einrichtungen
● Konzeption und Durchführung von Fortbildungen
● Mitwirkung bei der Entwicklung von Online-Formaten (E-Learning Module, Trainings, virtuelle Workshops)
● Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Anfragen für Rundfunk-/Fernseh- und Pressebeiträge)
● Bundesweite Netzwerkarbeit, Teilnahme an Messen etc.

Anforderungen
● (Fach-)Hochschulabschluss in Gesundheits- o. Pflegemanagement, Pflegeleitung o.ä., Public Health, Psychologie o. vgl.
● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten
● Gute Kenntnisse der Lebenswelten von Menschen mit Migrationsgeschichte
● Gute Kenntnisse im Bereich struktureller und mehrdimensionaler Diskriminierungen
● Gute Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement (von Pflegeeinrichtungen/Krankenhäusern)
● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten
● Unbedingt erforderlich ist die Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen

Wir bieten u.a.
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 11 je nach Qualifikation (Haustarif)
● Umfangreiches und professionelles Onboarding
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem hoch engagierten, multiprofessionellen Team

Aussagekräftige Bewerbungen
bitte mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei unter Nennung des Kennwortes A1/2026/03_Qualitätssiegel per E-Mail bis zum 30.08.2026 an jobs@schwulenberatungberlin.de

Hinweis: Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Montag, den 07.09.2026 statt. Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Dr. Marco Pulver (Teamleitung) unter (030) 44 66 88-111 (Rückrufoption)

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