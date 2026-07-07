Gestern, 07:35h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Unterstützung für LSBTI*. Sie ist mit rund 300 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation in Europa.



Wir suchen zum 01.01.2027 mehrere



Mitarbeitende für das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt®.



Das Programm qualifiziert und zertifiziert bundesweit Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, Krankenhäuser und Hospize im Bereich diversitätssensible Pflege.



Aufgabenbereich

● Bundesweite Akquise interessierter Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser o.ä.

● Beratung von Gesundheitseinrichtungen bei der Implementierung von Standards diversitätssensibler Gesundheitsförderung

● Dokumentenprüfung im Rahmen der Zertifizierung und Begehung von Einrichtungen

● Konzeption und Durchführung von Fortbildungen

● Mitwirkung bei der Entwicklung von Online-Formaten (E-Learning Module, Trainings, virtuelle Workshops)

● Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Anfragen für Rundfunk-/Fernseh- und Pressebeiträge)

● Bundesweite Netzwerkarbeit, Teilnahme an Messen etc.



Anforderungen

● (Fach-)Hochschulabschluss in Gesundheits- o. Pflegemanagement, Pflegeleitung o.ä., Public Health, Psychologie o. vgl.

● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten

● Gute Kenntnisse der Lebenswelten von Menschen mit Migrationsgeschichte

● Gute Kenntnisse im Bereich struktureller und mehrdimensionaler Diskriminierungen

● Gute Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement (von Pflegeeinrichtungen/Krankenhäusern)

● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten

● Unbedingt erforderlich ist die Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen



Wir bieten u.a.

● Unbefristeter Arbeitsvertrag

● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 11 je nach Qualifikation (Haustarif)

● Umfangreiches und professionelles Onboarding

● 30 Tage Urlaub, Jobticket

● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen

● Mitarbeit in einem hoch engagierten, multiprofessionellen Team



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei unter Nennung des Kennwortes A1/2026/03_Qualitätssiegel per E-Mail bis zum 30.08.2026 an



Hinweis: Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Montag, den 07.09.2026 statt. Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Dr. Marco Pulver (Teamleitung) unter (030) 44 66 88-111 (Rückrufoption)