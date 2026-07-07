https://queer.de/?59153
Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeitende für das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt®
- Gestern, 07:35h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Unterstützung für LSBTI*. Sie ist mit rund 300 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation in Europa.
Wir suchen zum 01.01.2027 mehrere
Mitarbeitende für das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt®.
Das Programm qualifiziert und zertifiziert bundesweit Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, Krankenhäuser und Hospize im Bereich diversitätssensible Pflege.
Aufgabenbereich
● Bundesweite Akquise interessierter Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser o.ä.
● Beratung von Gesundheitseinrichtungen bei der Implementierung von Standards diversitätssensibler Gesundheitsförderung
● Dokumentenprüfung im Rahmen der Zertifizierung und Begehung von Einrichtungen
● Konzeption und Durchführung von Fortbildungen
● Mitwirkung bei der Entwicklung von Online-Formaten (E-Learning Module, Trainings, virtuelle Workshops)
● Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Anfragen für Rundfunk-/Fernseh- und Pressebeiträge)
● Bundesweite Netzwerkarbeit, Teilnahme an Messen etc.
Anforderungen
● (Fach-)Hochschulabschluss in Gesundheits- o. Pflegemanagement, Pflegeleitung o.ä., Public Health, Psychologie o. vgl.
● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten
● Gute Kenntnisse der Lebenswelten von Menschen mit Migrationsgeschichte
● Gute Kenntnisse im Bereich struktureller und mehrdimensionaler Diskriminierungen
● Gute Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement (von Pflegeeinrichtungen/Krankenhäusern)
● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten
● Unbedingt erforderlich ist die Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen
Wir bieten u.a.
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 11 je nach Qualifikation (Haustarif)
● Umfangreiches und professionelles Onboarding
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem hoch engagierten, multiprofessionellen Team
Aussagekräftige Bewerbungen
bitte mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei unter Nennung des Kennwortes A1/2026/03_Qualitätssiegel per E-Mail bis zum 30.08.2026 an
Hinweis: Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Montag, den 07.09.2026 statt. Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Dr. Marco Pulver (Teamleitung) unter (030) 44 66 88-111 (Rückrufoption)
Links zum Thema:
» Homepage der Schwulenberatung Berlin
» Checkpoint BLN sucht Mitarbeiter:in für den Empfang (03.08.2026)
» Weitere aktuelle Stellenangebote auf queer.de