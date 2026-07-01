Gestern, 14:59h 2 Min.

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iHeartRadioCA / wikipedia) Taylor Swift wehrt sich gegen die Vereinnahmung durch Donald Trump (Bild:

Taylor Swift (36) geht erneut gegen die Nutzung ihrer Songs durch das Trump-Lager vor. Der Popstar ließ das Lied "I Bet You Think About Me" aus einem TikTok-Video des Weißen Hauses entfernen. Der Clip zeigt den US-Präsidenten Donald Trump (80), wie er klatscht, lacht und gestikuliert. "Wir wissen, dass du an uns denkst", heißt es zu dem Zusammenschnitt  eine Anspielung auf den Songtitel.



Es ist nicht das erste Video, das nun ohne Audio auskommen muss. Am 3. August teilte der "Team Trump"-Account auf TikTok einen Clip, in dem Donald Trump und seine Ehefrau Melania (56) ein Feuerwerk betrachten. "So fühlt sich der August an, weil Donald Trump Präsident ist", steht dazu geschrieben. Swifts Song "August" ist nicht mehr zu hören. Begleitet wurde der Beitrag von einem sarkastischen Kommentar des Trump-Teams. Taylor Swift werde sich sicherlich darüber freuen, dass ihr Song das Video begleite.



Wenige Tage später teilte der Account ein verändertes Cover von Swifts Album "Red", auf dem Trump zu sehen ist. Auch die Titel der Tracklist wurden entsprechend angepasst. "Haben Sie gewusst, dass Taylor Swift ein ganzes Album über die Farbe der Republikanischen Partei geschrieben hat", steht darunter. Laut "Billboard" wurde der Beitrag mit einer Live-Version des Titeltracks hinterlegt. Inzwischen steht auch dort: "Dieser Sound ist nicht verfügbar."

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Ein öffentliches Statement bleibt aus

Auch im vergangenen Jahr wurden bereits Songs von Swift aus Videos des Weißen Hauses entfernt, wie "Billboard" schreibt. Ein Statement gab die Sängerin jedoch nicht ab  anders als einige ihrer Musikkolleg*innen. Das Weiße Haus hatte im Juni für ein Video, in dem Festnahmen von Migrant*innen zu sehen waren, Ariana Grandes Song "Bye" genutzt. Die Musikerin kommentierte darunter: "Bitte verwendet meine Musik nicht im Zusammenhang mit diesem barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Unsinn."



Auch Sabrina Carpenter und Olivia Rodrigo wehrten sich bereits öffentlich, nachdem das Weiße Haus und das US-Heimatschutzministerium ihre Songs für ähnliche Clips verwendet hatte. (spot/cw)