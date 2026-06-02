Stars aus "Schitt's Creek" und "Young Royals" in zweiter "Heated Rivalry"-Staffel dabei



Emily Hampshire und Edvin Ryding verstärken die zweite Staffel von "Heated Rivalry" (Bild: CBC / Netflix)

Heute, 10:55h 2 Min.

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Der kanadische Streamingdienst Crave und sein amerikanischen Pendant HBO Max stellen fünf neue Schauspieler*innen vor, die Rollen in der zweiten Staffel von "Heated Rivalry" übernehmen. Bis die Fortsetzung des Serien-Hits erscheint, werden aber noch einige Monate vergehen.



"Neue Figuren freigeschaltet", schreibt Crave bei Instagram. Der Streamingdienst teilt mit, welche Darsteller*innen neu in der zweiten Staffel dabei sein werden und welche Rollen sie spielen.



HBO Max teilt ebenfalls Fotos der Schauspielerinnen und Schauspieler bei Instagram. Die Erklärung dafür ist ganz einfach: Während die Serie für Crave in Kanada produziert wird, übernimmt HBO Max die Ausstrahlung auf vielen internationalen Märkten, unter anderem in Deutschland.

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Das sind die "Heated Rivalry"-Stars

Der erste Neuzugang ist Emily Hampshire (44). Die kanadische Schauspielerin wird die Figur Vanessa verkörpern und ist unter anderem aus der Serie "Schitt's Creek" bekannt. Den schwedischen Schauspieler Edvin Ryding (23) könnten Serien- und Filmfans unterdessen aus "Young Royals" oder "28 Years Later" kennen. Er spielt Luca Haas.



Die Figur Wyatt Hayes wird vom Kanadier Robert Naylor (30) dargestellt. Er hatte sein Filmdebüt bereits 2010 im Film "10 1/2  Ten and a Half". Ihm schließen sich die kanadische Sängerin und Dragqueen Priyanka (35) als Tarek und die ebenfalls kanadische Komikerin Sabrina Jalees (41) als Farah Jalali an.



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Kürzlich war bereits öffentlich gemacht worden, dass Charlie Gillespie (27) und Justice Smith (31) als Troy Barrett und Harris Drover zum Cast stoßen (queer.de berichtete). Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26) kehren außerdem als Shane Hollander und Ilya Rozanov zurück.



Die Serie "Heated Rivalry" basiert auf der "Game Changers"-Buchreihe der Autorin Rachel Reid (45). Die zweite Staffel wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 auf HBO Max in mehreren Ländern  darunter auch Deutschland  anlaufen. Crave gibt für die Veröffentlichung in Kanada ebenfalls den Frühling 2027 an. Ob die neuen Folgen damit genau zeitgleich bei beiden Diensten starten, ist aktuell nicht ersichtlich. (spot/cw)