Ikke Hüftgold will seiner Nina zur Hochzeit den ESC schenken

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Verliebt, verlobt, Vorentscheid? Wenn alles nach Plan läuft, hat Ikke Hüftgold (49) für seine Verlobte Nina Reh ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk. Er möchte seine Partnerin zum nächsten Eurovision Song Contest (ESC) schicken. Das hat Hüftgold, der seit Jahren ohne Frage zu den erfolgreichsten Partyschlagersängern des Landes gehört, jetzt dem Sender RTL verraten. Die Entscheidung über eine Teilnahme liegt allerdings nicht in seiner Hand.



Das Finale des nächsten ESC steigt am 15. Mai 2027 in der Arena der bulgarischen Stadt Burgas  und damit nach aktuellem Stand der Planungen wohl ein paar Monate vor der Hochzeit. Hüftgold würde gerne sehen, wie seine Verlobte Deutschland vertritt. "Das wird doch ein super Hochzeitsgeschenk, wenn ich [...] jetzt mit ihr einen ESC-Song schreibe für die Bewerbung", sagt der Sänger dem Sender am Telefon. "Also, da geben wir Vollgas", kündigt er an.



Ikke Hüftgold bringt Vorentscheid-Erfahrung mit. 2023 nahm er selbst mit seinem Song "Lied mit gutem Text" teil, war schließlich aber unterlegen. Stattdessen fuhr die Band Lord Of The Lost als deutscher Act nach Liverpool  und belegte dort den letzten Platz.

Allzu viel Zeit bleibt dem Sänger und Produzenten nicht mehr. Die Suche nach dem deutschen Beitrag für den nächsten ESC hat im Juli begonnen, Bewerbungsschluss für den deutschen Vorentscheid ist der 21. September. Das Finale des Vorentscheids, in dem über den Act, der nach Bulgarien reist, abgestimmt wird, soll voraussichtlich im Februar 2027 steigen und im Ersten sowie der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Hüftgold-Hochzeit im Herbst 2027

Das Paar ist mittlerweile schon seit einigen Jahren zusammen. Im vergangenen April hatten Hüftgold und Reh ihre Verlobung öffentlich gemacht. Ganz konkret ist die Hochzeitsplanung offenbar noch nicht, die beiden haben sich aber schon Gedanken gemacht, wie Hüftgold gerade im Gespräch mit schlager.de angedeutet hat. "Wir planen gerade für nächstes Jahr im Herbst. Haben viele Ideen, aber noch keinen konkreten Plan", erklärte der Sänger. Und er verriet: "Wahrscheinlich wählen wir die Berge in Österreich als Kulisse." Eine große Schlagerparty darf man sich von der Feier aber nicht erwarten. "Wird klein. Nur der engste Kreis", glaubt Hüftgold. Die großen Partys würden die beiden ja beruflich schon ständig erleben. (spot/cw)

