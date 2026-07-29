Bill Kaulitz klärt auf: Das steckt hinter seinen Detox-Absichten

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Bill Kaulitz klärt seine Fans über seine Entgiftungskur auf (Bild: Universal / Sebastian Gabsch)

Dass sich Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) gerade einer Entgiftungskur unterzieht, hat bei seinen weltweiten Fans offenbar für erhöhten Nachfragedrang gesorgt. In einem aktuellen Clip in seiner Instagram-Story ist Kaulitz nun darauf eingegangen und erklärte, was es damit auf sich hat  und warum er gerade jetzt "detoxt".



"So viele Leute haben mich gefragt, warum ich ein Detox mache. Wofür ist die Entgiftungskur und warum genau jetzt?", sagt der 36-Jährige in seinem Video in die Kamera, während er auf einer Couch liegt.



"Ich habe meine Mutter zu einem Urlaub eingeladen und ich wollte so viel Spaß wie möglich mit ihr haben. [...] Wir lebten unser bestes Leben", leitet er zunächst seine Antwort ein. Womöglich Kaulitz' Art zu sagen, es dabei etwas übertrieben zu haben?



Danach jedenfalls sei folgender Gedanke in ihm gereift: "Ich werde mir zehn Tage nur für mich gönnen und alleine ein Gesundheits-Spa aufsuchen, um zu entgiften." In erster Linie habe er diesen Schritt für die anstehende Tokio-Hotel-Tour unternommen  "ich möchte dafür so fit wie möglich sein".



Der Startschuss für die Arena-Tour fällt am 28. Oktober in London, erstmals in Deutschland wird die Band dann am 1. November (Barclays Arena, Hamburg) performen.

Schweißtreibendes Sportprogramm

Zuvor hatte Kaulitz Vorher- und Nachher-Videos gepostet, die sein anstrengendes Detox-Training zeigten. "Und jetzt geht's los mit meiner Entgiftungskur", schrieb der Tokio-Hotel-Sänger (queer.de berichtete).



Dass Bill Kaulitz Zeit für das Entgiftungsprogramm hat, war geplant. In einer Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" hatten er und sein Zwillingsbruder Tom im Juli eine Pause angekündigt: "Es wird zwei Wochen kein 'Kaulitz Hills' geben." Man sei "auf Dauersendung", befand Tom und vermutete, dass die beiden "schon wieder allen Leuten auf die Nerven" gingen. (spot/cw)