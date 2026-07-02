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RTLzwei-Show

Bericht: Patricia Blanco wegen Transphobie aus "Couple Challenge" geschmissen

Die neue Staffel der Trash-Show "Couple Challenge" ist offenbar ein Fest der Queerfeindlichkeit: Nachdem Sam Dylan offenbar homophob attackiert wurde, soll nun auch eine Kandidatin wegen Transphobie aus der Show geworfen worden sein.


Patricia Blanco soll sich transfeindlich geäußert haben, so dass es sogar dem nicht gerade als zimperlich geltenden Produktionsteam von "Couple Challenge" zu viel wurde (Bild: Joyn / Michael de Boer)

Die 54-jährige Realitydarstellerin Patricia Blanco ist laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) bereits nach wenigen Stunden aus der Show "Couple Challenge  Das stärkste Team gewinnt" geflogen. Grund soll ein transfeindlicher Ausbruch der 54-jährigen Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco gewesen sein.

Blanco soll sich dem Bericht zufolge transfeindlich gegenüber der Düsseldorfer Influencerin Valencia Stöhr geäußert haben. Die trans Frau, die 2011 an "Big Brother" teilgenommen hatte, ist seit 2024 wieder verstärkt im Realityfernsehen zu sehen.

Kurze Zeit nach diesem Vorfall soll Blanco in einem weiteren Gespräch erneut eine transfeindliche Äußerung getätigt haben. Daraufhin sei sie von der Produktion aus der Show geworfen worden. Weil sie den Rausschmiss selbst verursacht habe, soll sie die vereinbarte Gage in Höhe von über 10.000 Euro nicht erhalten. Dies sei laut "Bild" im Vertrag zwischen der Produktion und den Kandidat*innen festgehalten. RTLzwei wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

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"Mehr Doppelmoral passt kaum in eine einzige Geschichte"

In einer Instagram-Story kritisiert der frühere "Price Charming"-Kandidat Kevin Schäfer Blanco scharf. Die beiden hatte sich in der "Villa der Versuchung" getroffen  Blanco hatte ihm damals Rassismus vorgeworfen, er hatte erwidert, dass sie homophobe Bemerkungen über ihn gemacht hatte (queer.de berichtete). "Mich letztes Jahr noch als Rassisten anzeigen und dieses Jahr selbst wegen homophobem beziehungsweise transphobem Verhalten aus einer Show fliegen. Mehr Doppelmoral passt kaum in eine einzige Geschichte", so Schäfer. "Und vielleicht kommt ja auch noch einmal irgendein dummer Millionär um die Ecke, der den Schmuck im Pfandhaus auslöst. Man soll die Hoffnung schließlich nie aufgeben."

Schäfer spielte damit auf ihre viel publizierten finanziellen Schwierigkeiten an. So teilte ihr Rechtsanwalt kürzlich mit, dass Blanco wegen einer Räumungsklage einen Insolvenzantrag gestellt habe. Der Reality-TV-Darstellerin droht der Rauswurf aus ihrer Wohnung  sie hätte also die Gage für ihren Auftritt in "Couple Challenge" gut gebrauchen können.


Kevin Schäfer hat noch eine Rechnung mit Patricia Blanco offen (Bild: RTLZWEI)

Bereits zuvor hatte der schwule Realitydarsteller Sam Dylan erklärt, er habe einen Realitykollegen in Sachsen  also dem Drehort von "Couple Challenge"  nach einer Auseinandersetzung angezeigt (queer.de berichtete). Um wen es sich dabei handelte, verriet der 41-Jährige nicht. Auch Realitydarstellerin Jasmin Herren, die ebenfalls an "Couple Challenge" teilnehmen soll, berichtete auf Social Media von einer Strafanzeige. Auch sie verriet nicht, gegen wen diese gerichtet war  nur dass sie "nicht mehr alles auf mir sitzen" lasse. Zudem gibt es Berichte, dass sich Herren mit Sam Dylans Partner Rafi Rachek in der Show gestritten haben soll und angeblich ebenfalls die Show verlassen musste.

Bislang ist noch nicht klar, wann "Couple Challenge" bei RTLzwei ausgestrahlt werden soll. Bei der Sendung handelt es sich um ein "Halloween Special", so dass sie voraussichtlich im Oktober gezeigt wird. (cw)

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