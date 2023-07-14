Troye Sivans neues Musikvideo: Nicole Kidman tanzt im Club



Nicole Kidman und Troye Sivan im Musikvideo zu "She's the Best"

Gestern, 15:34h 3 Min.

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Hollywoodstar Nicole Kidman (59) ist im Musikvideo zur neuen Single von Troye Sivan (31) zu sehen. Der offen schwule australische Sänger hat "She's the Best" am Freitag veröffentlicht. Der Song ist der Titeltrack seines vierten Studioalbums, das am 9. Oktober 2026 erscheinen soll.



Kidman, anfangs mit Zigarette auf der Straße zu sehen, betritt in dem Clip einen Club, dunkle Sonnenbrille, schwarzes Kleid, Federjacke. Die australisch-amerikanische Schauspielerin bestellt einen Drink und schaut Sivan zu, der auf der Bühne des Lokals auftritt. Später tanzen die beiden eng miteinander, an der Bar folgt ein gemeinsamer Shot.

Regisseur arbeitete schon mehrfach mit Sivan



Hinter der Kamera stand Gordon von Steiner, der bereits die Videos zu "One of Your Girls", "Got Me Started" und "Rush" inszeniert hatte. "Rush" erhielt 2024 gleich zwei Grammy-Nominierungen  als Best Dance Pop Recording und als Best Music Video. "Got Me Started" war 2025 ebenfalls in der Kategorie Best Dance Pop Recording nominiert.

Optisch beruft sich das neue Video auf das queere New York der 1980er-Jahre. Die Mitteilung zur Veröffentlichung beschreibt die Bildsprache als hyperfeminin und an High-Fashion-Ästhetik angelehnt. Kidmans Part wird darin als "cineastischer Auftritt" beschrieben.

Ein Song über feminine Energie

Geschrieben hat Sivan den Titel gemeinsam mit Leland, George Daniel, Jack Antonoff und Styalz Fuego. Inhaltlich ist "She's the Best" laut Ankündigung als Hommage angelegt. Der Song würdigt Frauen, ausdrücklich auch trans Frauen, dazu Dragqueens und feminin auftretende Menschen. Sivan verweist auf die feminine Energie, die sein Leben, seine Kreativität und sein Selbstbild geprägt habe.



Im Text beschreibt er sinngemäß "dieses Mädchen, sie ist die Beste". Weiter heißt es unter anderem: "Sie hat es satt, zurückzublicken, sie schaut nur noch nach vorne. Hübsch, witzig, kann kämpfen. Sie wusste schon immer, dass sie etwas Besonderes in sich hatte."



Charli xcx (34) ist am Ende des Songs kurz zu hören. Sivan erklärte dem "Rolling Stone", die Sängerin sei für ihn und ihren Ehemann George Daniel, der an "She's the Best" mitschrieb und -produzierte, ein besonders wichtiger Mensch. Nicole Kidman wiederum verbindet mit Sivan eine deutlich längere gemeinsame Geschichte: Die beiden lernten sich 2018 bei den Dreharbeiten zum Homo-Heiler-Drama "Boy Erased" kennen, in dem sie beide mitspielten. Damals bekam Sivan nach eigenen Angaben auch Kidmans Telefonnummer  Jahre später schickte er ihr darüber den neuen Song und Ideen für das Musikvideo.

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Album erscheint im Oktober

Das kommende Album beschreibt der Musiker, der auch als Schauspieler tätig ist, als Bestandsaufnahme der vergangenen Jahre. "'She's the Best' ist ein Gemälde, das mein Leben mit all seinen Stimmungen und Farben einfängt", erklärte Sivan. Es erzähle von intensiven Höhen, aber auch von der Einsamkeit und Sehnsucht, die darunter gelegen hätten.



Weiter sagte er: "Irgendwann habe ich erkannt, dass die einzige Konstante in meinem Leben, die mich einigermaßen bei Verstand gehalten hat, weder die Arbeit noch die Männer waren, sondern das Feminine." Die Platte fühle sich für ihn wie die wahrhaftigste und kreativste Version seiner selbst an, die er je geteilt habe. (spot/cw)