Queerer Theater-Workshop "Sprachnachricht aus dem Krieg"

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Das kostenlose Angebot richtet sich an queere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren mit ukrainischem Bezug (Bild: Düsseldrama / Lukas Marvin Thum)

Im September findet im Haus der Jugend Düsseldorf der Intensiv-Theaterworkshop "Sprachnachricht aus dem Krieg" des Theaterensembles Düsseldrama unter der Leitung von Regisseur und queer.de-Autor Marvin Wittiber statt.



Das kostenlose Angebot richtet sich an queere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren mit ukrainischem Bezug. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Gesucht werden Teilnehmende, die Lust haben, mit Theater, Text, Stimme, Sound und eigenen Erinnerungen zu arbeiten.



Im Mittelpunkt des Projekts steht junges queeres Leben in und aus der Ukraine während des russischen Angriffskriegs. Für die Recherche reiste das Team von Düsseldrama im Juli nach Lwiw und Kyjiw und führte Interviews mit jungen queeren Ukrainer*­innen sowie mit LGBTI- und feministischen Organisationen vor Ort. Diese Stimmen treffen nun in Düsseldorf auf die Erfahrungen junger queerer Menschen mit ukrainischem Bezug.



"Eine Sprachnachricht ist nah, auch wenn jemand weit weg ist. Sie trägt Atem, Pausen, Müdigkeit, Humor, Angst und Zärtlichkeit in sich", heißt es in der Ankündigung. "Was erzählt eine Stimme aus der Ferne? Welche Geräusche gehören zu einem Alltag, der trotz Krieg weitergeht? Und was entsteht, wenn aus Zuhören eine Antwort wird?"



Gemeinsam mit dem künstlerischen Team entwickeln die Teilnehmenden aus Interviews, eigenen Texten, Sprachnachrichten, Geräuschen und Erinnerungen Szenen, Sounds und Texte für eine dokumentarische Audio-Performance auf Deutsch und Ukrainisch.

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Der Intensiv-Theaterworkshop findet am Samstag, den 19. September und Sonntag, den 20. September 202, jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Freitag, den 25. September von 18 bis 22 Uhr und Samstag, den 26. September von 10 Uhr bis 17:30 Uhr im Haus der Jugend Düsseldorf statt. Abschließend werden am Samstag, den 26. September um 19:30 Uhr und Sonntag, den 27. September um 18 Uhr öffentliche Abschlusspräsentationen gezeigt.



Die Teilnahme ist kostenlos. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden an allen Workshopterminen und beiden Abschlusspräsentationen dabei sein können. Der Workshop findet auf Deutsch und Ukrainisch statt. Anmeldungen sind bis zum 9. September 2026 über das Anmeldeformular auf der Website des Jugendrings Düsseldorf möglich. Fragen beantwortet Marvin Wittiber per E-Mail an . (cw)