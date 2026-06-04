Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59182

Tourismus

ITB-Studie: Akzeptanz queerer Reisender in den USA sinkt deutlich

Eine neue Studie von ITB Berlin, A3M Global Monitoring und Diversity Tourism zeigt: Die wahrgenommene Sicherheit queerer Reisender verändert sich weltweit. Besonders in den USA hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz deutlich verschlechtert.


PR-Foto des Tourismusbüros Visit St. Pete-Clearwater: Lesbisches Paar am Strand in Florida

Die wahrgenommene Sicherheit queerer Reisender hat sich weltweit innerhalb eines Jahres teils deutlich verändert. Das geht aus der zweiten gemeinsamen Studie "LGBTQ+-Reisesicherheit 2026" von Internationaler Tourismus-Börse (ITB) Berlin, A3M Global Monitoring und Diversity Tourism hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. An der Umfrage beteiligten sich nach Angaben der ITB 69 Reiseexpert*innen und Reisende, die ihre Einschätzungen zu 28 Ländern abgaben. Damit liegen inzwischen Bewertungen für insgesamt 46 Länder und Territorien vor.

Besonders deutlich fällt die Veränderung in den USA aus. Der Anteil der Befragten, die zustimmen, dass sich queere Menschen in der Gesellschaft respektvoll behandelt fühlen, sank laut Studie von 35 Prozent im Jahr 2025 auf 17 Prozent im Jahr 2026. Auch der respektvolle Umgang durch die Polizei wurde deutlich schlechter bewertet und ging von 39 Prozent auf 17 Prozent zurück. Gleichzeitig verbesserte sich die Einschätzung zu queeren Safe Spaces: Die Zustimmung, dass eine für queere Tourist*innen zugängliche Szene vorhanden sei, stieg von 61 Prozent im Jahr 2025 auf 83 Prozent im Jahr 2026.

- Werbung -

Lob für Kanada, die Niederlande, Spanien und Österreich

Als besonders positiv bewertete Reiseziele nennt die Studie Kanada, die Niederlande, Spanien und Österreich. Kanada und die Niederlande schnitten insgesamt am besten ab, insbesondere beim "respektvollen Umgang mit LGBTQ+-Personen und Paaren" sowie dem Umgang mit Polizei und Behörden.

Auch Deutschland wurde untersucht: Trotz umfangreicher rechtlicher Schutzmechanismen zeigten sich regionale Unterschiede zwischen Großstädten und ländlichen Regionen. Der Anteil der Befragten, die hierzulande Regionen mit erhöhtem Risiko für LGBTI-Reisende sehen, stieg von 65 Prozent im Jahr 2025 auf 71 Prozent im Jahr 2026.

Wachsende digitale Risiken

Die Studie verweist zudem auf wachsende digitale Risiken: Expert*innen berichteten von Fällen, in denen "Dating-Apps oder soziale Netzwerke genutzt werden, um LGBTQ+-Personen gezielt zu täuschen, auszurauben oder anzugreifen"  auch in europäischen Ländern.

Parallel veröffentlichte A3M Global Monitoring die aktualisierte "LGBTQ+ Risk Map 2026". Fortschritte beim Schutz von queeren Menschen verzeichnen demnach unter anderem Kanada, die Niederlande, Österreich, China und Kolumbien. Verschärfungen gab es dagegen etwa in Niger, Senegal, Burkina Faso, Kasachstan und Belarus. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Hotels (Anzeige)
Top-Links (Anzeige)
-w-

Reise
13.08.26 | Anzeige
Fünf Gründe für das Treueprogramm Flying Blue
01.08.26 | Reisetipp
Amsterdam zum WorldPride: Eine Stadt, die Wärme schenkt
24.07.26 | Rheinland besiegt Spreeathen
Köln ist weiter sexpositiver als Berlin
24.07.26 | Anzeige
PrideFlight verbindet WorldPride mit CSD in Berlin
10.07.26 | Umfrage von Booking.com
Die meisten queeren Reisenden verschweigen ihre Identität
04.06.26 | Schwule Kreuzfahrt
"Spartacus Gay Cruise" kurzfristig abgesagt
-w-
Neu auf queer.de
Filmfest
Locarno: Schwules Liebesdrama gewinnt Spezialpreis der Jury
Polizeibericht
Frankfurt: Zwei queer­feindliche Angriffe binnen Stunden
Tourismus
ITB-Studie: Akzeptanz queerer Reisender in den USA sinkt deutlich
CSD Neustrelitz
Drese zum CSD: Lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen
CSD Lübeck
Touré warnt vor Kürzungen beim Schutz queerer Menschen
Bild des Tages
Seltene Fotografien männlicher Akte des 19. Jahrhunderts
Tat richtete sich "gegen die ganze queere Community"
Der Bundespräsident findet nach dem CSD-Anschlag die richtigen Worte
Interview
Dominik Krause: "Auch als schwuler Mann triggert man noch viele Menschen"