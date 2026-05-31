

Symbolbild: Einsatzwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht bei einem Einsatz in Frankfurt (Bild: IMAGO / Ralph Peters)

Gestern, 21:05h 2 Min.

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Zwei queerfeindliche Vorfälle am Freitag in Frankfurt haben die Polizei auf den Plan gerufen. Im ersten Fall habe der 41 Jahre alte Wirt eines Restaurants zwei 25 und 39 Jahre alte queere Personen gegen 17:25 Uhr aus seinem Restaurant in der Kaiserstraße verwiesen und beleidigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraus habe sich ein Streit entwickelt, in den sich zwei Männer eingemischt hätten, auch sie sollen die beiden Geschädigten mehrfach queerfeindlich beleidigt und bedroht haben.



Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Anzeigen aufgenommen  es geht um den Verdacht auf Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer im Alter von 26 und 25 Jahren "wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Polizeirevier sistiert".

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An der Kreuzung Seilerstraße / Klapperfeldstraße beleidigt

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr in der Frankfurter Innenstadt. Dieser Angriff richtete sich laut Polizei gegen eine 42-jährige Person aus der queeren Community, die sich am Abend mit einer weiteren Person an der Kreuzung Seilerstraße / Klapperfeldstraße aufhielt.



Das Opfer sei aus einer Gruppe von drei Männern heraus zunächst beleidigt worden. Als die betroffene Person die Männer fragte, wer sie beleidigt habe, habe sich ein Tatverdächtiger dazu geäußert. Von einem anderen Mann sei das Opfer anschließend noch mit einer Dose gegen den Kiefer geschlagen worden. Nach dem Vorfall seien beide Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Die beiden männlichen Tatverdächtigen sind nach Angaben der Polizei circa 20 Jahre alt. Der eine trug eine dunkle Kappe und eine dunkle kurze Hose, der andere hat dunkelblonde lockige Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze lange Hose.



Zeug*innen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter Telefon (069) 755- 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw)