Tschechien: Erzbistum sagt LGBTI-Pilgerfahrt nach Shitstorm ab

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Olomouc

Symbolbild (Bild: ChatGPT)

Das Erzbistum Olmütz (Olomouc) in Tschechien hat eine für September vorgesehene Pilgerfahrt für queere Gläubige abgesagt. Wie tschechische Medien am Samstag unter Berufung auf die Veranstaltenden meldeten, sind Sicherheits­bedenken der Grund für die Entscheidung.

Bistumssprecher Jiri Gracka erklärte gegenüber der Zeitung "Denik N" (Bezahlartikel), man wolle mit dem Schritt keineswegs öffentlichem Druck nachgeben. Vielmehr gehe es darum, eine "gefährliche Situation" zu verhindern. Als Begründung nannte die Erzdiözese eine "angespannte Atmosphäre" sowie zum Teil "hasserfüllte Reaktionen" in sozialen Netzwerken.

Zu der Pilgerfahrt waren laut tschechischen Medienberichten LGBTI-Personen ebenso eingeladen wie ihre Angehörigen und Freund*­innen. In den vergangenen Jahren hatte es bereits ähnliche Veranstaltungen gegeben, die unter der Schirmherrschaft von Erzbischof Josef Nuzik standen. Man wolle trotz der Absage weiterhin den Austausch mit queeren Menschen suchen, hieß es aus dem Bistum. (cw)

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Olomouc
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