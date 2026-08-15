"Fluch der Karibik 6": Kehrt Johnny Depp als Jack Sparrow zurück?

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Das Comeback von Johnny Depp (63) als Captain Jack Sparrow rückt näher. Produzent Jerry Bruckheimer (82) verriet dem Branchenmagazin "Deadline", dass er mit dem Schauspieler über ein Engagement in "Fluch der Karibik 6" verhandle. "Wir sprechen gerade mit Johnny, arbeiten an einem Drehbuch und hoffen, dass wir das Projekt umsetzen können", sagte Bruckheimer am Rande des Disney-Fanevent D23.



Johnny Depp verkörperte von 2003 bis 2017 in fünf Filmen den exzentrischen Piraten Jack Sparrow. Durch den Prozess mit seiner Exfrau Amber Heard (40) drohte jedoch der Verlust der Rolle. Heard hatte ihren Exmann häuslicher Gewalt beschuldigt, der wehrte sich vor Gericht mit einem Prozess wegen Verleumdung. Depp bekam Recht, doch sein Ruf war beschädigt.

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"Fluch der Karibik 6" mit Margot Robbie: Johnny Depp als Nebendarsteller?

Seit ein paar Jahren ist ein Reboot der "Fluch der Karibik"-Reihe im Gespräch, mit Margot Robbie (36) als Star. Laut "Deadline" soll die "Barbie"-Darstellerin weiter im Mittelpunkt des neuen Films stehen. Johnny Depp würde als Captain Jack Sparrow nur eine Nebenrolle haben. Dies sollen dem Projekt nahestehende Personen dem Branchenmagazin bestätigt haben.



Jerry Bruckheimer hat schon vor einem Jahr über eine mögliche Rückkehr von Johnny Depp zu "Fluch der Karibik" gesprochen. "Wenn ihm gefällt, wie die Rolle geschrieben ist, würde er es meiner Meinung nach machen", sagte der Star-Produzent im August 2025 zu "Entertainment Weekly". Und: "Es kommt ganz darauf an, was auf dem Blatt steht, wie wir alle wissen."

"Ich liebe ihn": Jerry Bruckheimer über Johnny Depp

Ein weiteres Jahr zuvor sagte Bruckheimer dem Magazin, dass er Depp gerne wieder in der Rolle sehen würde: "Es ist ein Reboot, aber wenn es nach mir ginge, wäre er dabei. Ich liebe ihn. Er ist ein guter Freund. Er ist ein großartiger Künstler und hat ein einzigartiges Aussehen."



Der Produzent erklärte auch, dass Depp den ikonischen Freibeuter gewissermaßen erschaffen habe. "Das war seine Interpretation von Jack Sparrow", erzählte Bruckheimer. So sei die Figur nicht im Drehbuch gestanden.



Depp hatte 2010 verraten, dass seine "schwule" Darstellung von Captain Jack Sparrow beim Disney-Konzern Irritationen ausgelöst hatte (queer.de berichtete). Auf eine Frage aus dem Produktionsteam habe er schlicht geantwortet: "Alle meine Figuren sind schwul." (spot/cw)