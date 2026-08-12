CSD Darmstadt: Sozialministerin übergibt 75.000-Euro-Bescheid an Vielbunt

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Christof Mattes / wikipedia) Heike Hofmann ist seit Januar 2024 Hessische Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Bild:

Im Rahmen des CSD Darmstadt hat Landessozialministerin Heike Hofmann (SPD) am Samstag einen Bescheid über 75.000 Euro an den queeren Verein Vielbunt übergeben. Der Verein ist Träger der LSBT*IQ-Netzwerkstelle für die Region Südhessen und erhält die Mittel für die Förderperiode von April 2026 bis Ende März 2027.



"CSDs sind Orte der Vielfalt, der Freiheit und des Miteinanders. Dass ein solcher Ort kürzlich in Berlin von roher Gewalt überschattet wurde, hat mich zutiefst erschüttert. Allen Betroffenen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl", sagte Hofmann. Besorgnis äußerte sie über ansteigende Queer­feindlichkeit: "Angriffen auf queere Sichtbarkeit werden wir in Hessen konsequent entgegentreten. Wir sorgen gemeinsam mit Polizei und Staatsanwaltschaft dafür, dass queer­feindliche Straftaten in Hessen konsequent verfolgt werden. Denn Queer­feindlichkeit und Hass­kriminalität sind Angriffe auf die Grundfesten unserer Demokratie. Und diesen wollen wir auch mit der Unterstützung der Arbeit der Netzwerkstelle entgegenwirken", so die Ministerin.



Beim CSD in Darmstadt demonstrierten am Samstag nach Angaben der Polizei mindestens 6.000 Menschen für Selbst­bestimmung und Sichtbarkeit. Das Motto lautete: "Zeig dich  für uns alle". (cw)

