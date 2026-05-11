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Wales

Abschied von Bonnie Tyler: Gänsehaut-Momente bei Trauerfeier

Letzter Applaus für eine Musiklegende: Bei der Trauerfeier in Swansea erwiesen Fans und Weggefährt*innen der verstorbenen Sängerin Bonnie Tyler die letzte Ehre.


Viele Menschen nahmen Abschied von Ikone Bonnie Tyler (Bild: IMAGO / ZUMA Press)

Swansea

Mit ihren berühmtesten Songs und emotionalen Reden haben Familie und Freund*­innen auf einer Trauerfeier Abschied von der britischen Sängerin Bonnie Tyler genommen. Die Zeremonie in der walisischen Kirche Swansea Minster begann mit den Liedern "If I Sing You A Love Song" und "It's A Heartache". Zum Klang ihrer eigenen Stimme wurde Tylers weißer Sarg in die Kirche getragen, verziert etwa mit einem eingravierten Mikrofon und Violinschlüssel und dekoriert mit weißen Rosen und Lilien.

Pfarrer Justin Davies erzählte von der Kindheit der Sängerin, den Anfängen ihrer Karriere und der Begegnung mit ihrem "Seelenverwandten", Tylers späterem Ehemann Robert Sullivan. Mit ihm war sie mehr als 50 Jahre lang verheiratet.

Talentscout Roger Bell, der Bonnie Tyler entdeckte, nannte die Sängerin in einer Rede warm und aufrichtig: "Sie war einzigartig."

Tyler habe einen fantastischen Humor gehabt: "Sie hätte ihre eigene Talkshow haben sollen." Wenn er ihre Songs höre, bekomme er auch nach Jahrzehnten noch Gänsehaut.

Auch Tylers langjähriger Manager Matthew Davis gedachte der Britin. Die bodenständige Sängerin sei "immer ein Star, aber nie eine Diva" gewesen.

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Livestream und Public Viewing für Bonnie Tylers Fans

Während die Trauerfeier geladenen Gästen vorbehalten war, konnten Fans sie auf einem großen Bildschirm auf einem nahegelegenen Platz sowie online als Livestream mitverfolgen. Hunderte Fans versammelten sich vor der Zeremonie vor der Kirche. Schon am Vortag hatten viele Menschen im Stadtteil Mumbles in Swansea unter Tränen Abschied von der Sängerin genommen, als ihr Sarg durch die Straßen zu ihrem Haus gefahren wurde.

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Im Programm der Trauerfeier schrieb ihre Familie laut der Nachrichtenagentur PA über Tyler, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Sullivan hieß: "Sie wird als warmherzige, großzügige Künstlerin in Erinnerung bleiben, deren Musik Generationen berührte und noch immer Tanzflächen und Karaoke-Bars auf der ganzen Welt füllt." Die Sängerin lebe "in den zeitlosen Songs weiter, die sie zur Legende machten".

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"Total Eclipse Of The Heart" sorgt noch einmal für Gänsehaut

Kurz vor Schluss der Zeremonie kam noch einmal Gänsehaut-Stimmung auf. Der Männerchor Only Men Aloud, mit dem Tyler mehrfach gemeinsam aufgetreten war, sang den berühmtesten Hit der Sängerin: "Total Eclipse Of The Heart".

Nach dem Auftritt sagte Pfarrer Davies: "An alle, die Gaynor geliebt haben, und alle, die sie geliebt hat  mögen sie nun trauern können."

"Wir lieben dich, Bonnie!"

Vor der Kirche empfingen wartende Fans den Sarg der Sängerin mit lautem Applaus und "Wir lieben dich, Bonnie!"-Rufen. Tylers Ehemann winkte der Menge zu. Nach der Trauerfeier führte Bonnie Tylers letzte Reise dann durch ihren Heimatort Skewen. Am Straßenrand hatten sich laut BBC zahlreiche Einheimische versammelt. Die Beisetzung sollte anschließend im Kreis der Familie stattfinden.

Tyler starb im Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal nach schwerer Krankheit (queer.de berichtete). Zuvor war sie nach einer Operation am Darm in ein künstliches Koma versetzt worden.

Große Powerballaden und ihre rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltberühmt. Mit "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out For A Hero" sang sie zwei unvergessliche Pop-Hymnen. Mit ihrer kraftvollen, rauchigen Stimme, ihren dramatischen Pomp- und Rockballaden sowie ihrer Unterstützung der LGBTI-Community prägte sie Generationen von queeren Fans.

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Mit der Single "Lost In France" war ihr 1976 der erste Erfolg gelungen. Ein Jahr später machte sie "It's A Heartache" weltbekannt. (dpa/cw)

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