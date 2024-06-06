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Christian Cowan (li.) und Sam Smith im November 2025

Der mittlerweile in New York lebende nichtbinäre britische Popstar Sam Smith (34) hat die wilde Partyphase hinter sich gelassen  und genießt ruhige Abende mit dem Verlobten Christian Cowan (32). "Ich habe früher viel getanzt und war ständig in Bars unterwegs, als ich jung war, und ich finde diese Gemütlichkeit gerade richtig schön", sagte Smith der Deutschen Presse-Agentur.



Konkret bedeute das "Sofa, Couch, Netflix, Badewannen, Bett, frühes Schlafengehen". Gelegentlich würden sie aber noch zusammen feiern. "In New York gibt es richtig coole lesbische Bars, in die ich total gern gehe. Und New York steht ja auch für diese alten italienischen Abende, bei denen man lange essen geht und ein paar Gläser Wein trinkt. Das mache ich auch."



Smith und Cowan sind frisch verlobt



Smith und der Modedesigner Cowan sind seit drei Jahren ein Paar. Cowan hat eine Reihe von prominenten Kund*­innen, darunter Lady Gaga (37) und Jennifer Lopez (54). Er entwarf auch die Kostüme für Sam Smiths Musikvideo "I'm Not Here To Make Friends", das im Januar 2023 veröffentlicht wurde.

Vor wenigen Wochen bestätigte Smith in der "New York Times", dass sie verlobt seien (queer.de berichtete). Details zum Antrag und zum Hocheitstermin nannten die beiden nicht. Die Pop-Ikone ("Stay With Me") hat ihr neues Album "Hazel Eyes" nach den haselnussbraunen Augen von Christian Cowan benannt. Es erscheint an diesem Freitag. (dpa/cw)