Netflix bestellt vierte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz"



Die Abenteuer von Bill (li.) und Tom Kaulitz werden weiter auf Netflix dokumentiert (Bild: Netflix)

Heute, 11:59h 2 Min.

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Die Party geht weiter: Netflix hat eine vierte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" für 2027 angekündigt. Die Neuigkeiten teilte der Streamingdienst auch in einem Instagram-Clip mit, der einige Szenen aus der Serie zeigt. Die prominenten Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (36) tanzen miteinander und applaudieren, Bill schwingt seine Hündin Alfia fröhlich hin und her. "Raste. Aus. Kaulitz & Kaulitz Staffel 4 kommt!!!", heißt es dazu. In den Kommentaren feiert Bill mit Partyhut-Emojis. Ein konkretes Startdatum gab Netflix bislang nicht bekannt  nur, dass die neue Staffel "ab 2027" zu sehen sei. Die ersten drei Staffeln wurden jeweils im Juni oder Juli veröffentlicht.



Viel Trubel in Staffel drei



Erst vor knapp vier Wochen, am 23. Juli, war die dritte Staffel der Netflix-Serie erschienen (queer.de berichtete). In acht Folgen feierten die beiden eine Poolparty, die Hochzeit von Tokio-Hotel-Bandkollege Georg Listing (39) und seiner Frau Susanne, arbeiteten an ihrem Verhältnis als Brüder und ihrer Gesundheit. Dafür nahmen die Zwillinge etwa an einem Fünf-Kilometer-Lauf teil und suchten sich eine Life-Coachin. Tom Kaulitz nahm sich zudem Zeit für sich selbst auf der Rennstrecke, während sein Bruder bereits die nächste Veränderung an seinem Haus plante.



In der dritten Staffel kehrten sie außerdem in ihre Heimat Loitsche (Sachsen-Anhalt) für ein Klassentreffen zurück. Das richteten die Musiker im großen Stil aus: Sie veranstalteten einen Abschlussball, zu dem sie mit einer Limousine anreisten. Emotional wurde es auch bei Listings Hochzeit  und das nicht nur bei der Trauung selbst. Bill Kaulitz' Begleitung sagte kurz vorher ab.

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Seit 2024 ein Serien-Hit

Mit der dritten Staffel landeten die Kaulitz-Zwillinge erneut auf Platz eins der deutschen Netflix-Seriencharts. Schon die ersten beiden Seasons, die im Juni 2024 und Juni 2025 erschienen waren, wurden zum Erfolg. (spot/cw)