Hockey-WM: Rob Jetten gibt seinem Verlobten Nicolás Keenan einen Schmatzer



Ministerpräsident Rob Jetten freut sich mit seinem Partner Nicolás Keenan (Bild: Instagram)

Heute, 12:57h 2 Min.

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Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten und sein Verlobter, der argentinische Hockey-Nationalspieler Nicolás Keenan, sorgen für einen herzerwärmenden Augenblick queerer Sichtbarkeit im Spitzensport. Nach dem 3:0-Sieg Argentiniens gegen Japan bei der FIH-Hockey-Weltmeisterschaft im Wagener-Stadion in Amstelveen (nahe Amsterdam) am Sonntagabend lief Keenan direkt zur Tribüne. Dort wartete Jetten  stilecht im argentinischen Trikot seines Partners  über die Absperrung hinweg auf ihn: Das Paar umarmte sich innig, gefolgt von einem Kuss auf die Wange.



Das vom niederländischen Hockeyverband festgehaltene Video verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken. Jetten teilte die Aufnahme mit den Worten: "Erster Sieg für Argentinien. Stolz auf @nicokeenan."



Keenan schrieb übrigens allein mit seiner Teilnahme bei der Hockey-WM Geschichte: Nach seinem öffentlichen Coming-out als bisexuell im Jahr 2023 ist er der erste offen queere männliche Nationalspieler, der bei einer Feldhockey-Weltmeisterschaft antritt. Im Gegensatz dazu gibt es im internationalen Frauen-Feldhockey schon seit vielen Jahren zahlreiche offen lesbische und bisexuelle Spielerinnen  wie etwa das britische Ehepaar Kate und Helen Richardson-Walsh, die 2016 mit ihrem Team gemeinsam olympisches Gold holten (queer.de berichtete).



Am selben Tag durfte sich Ministerpräsident Jetten übrigens auch für sein Heimatland freuen: Die Niederlande gewannen 5:1 gegen Neuseeland. Jetten war auch bei diesem Spiel dabei, küsste aber freilich niemanden. Die Weltmeisterschaft geht noch bis zum 30. August. Zu den Favoriten gehört auch Titelverteidiger Deutschland, das seine ersten beiden Spiele gegen Malaysia und Mitgastgeber Belgien gewinnen könnte.

Treffen zwischen Obst und Gemüse

Jetten und Keenan lernten sich laut Medienberichten 2022 zufällig in Den Haag bei einem Einkauf im Supermarkt Albert Heijn kennen. In einem Interview sagte Jetten: "Es gab sofort eine Menge Blickkontakt. Ich hatte das Glück, dass es damals auf TikTok einen Trend über mich und [den Grünen-Politiker] Jesse Klaver gab, wodurch er schon wusste, wer ich war. Danach sind wir über Instagram miteinander in Kontakt gekommen." Die beiden seien dann schnell ein Paar geworden. Im November 2024 gab Jetten bekannt, dass er sich mit seinem Freund verlobt habe. Laut Berichten planen sie eine Hochzeit im Spätsommer 2026 nach der WM.



Das Paar wurde international bekannt, nachdem Jettens sozialliberalen Partei Democraten 66 bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Oktober 2025 überraschend als Sieger hervorgingen  zu ersten Mal in ihrer fast 60-jährigen Geschichte der Partei (queer.de berichtete). Jetten ist Ministerpräsident einer Minderheitsregierung, in der neben D66 die rechtsliberale VVN und die christdemokratische CDA vertreten ist. (dk)