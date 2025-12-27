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Ausstrahlung im Herbst

Franken-"Tatort": Ein Travestiekünstler wird ermordet

Rosalie Thomass ermittelt bald im Franken-"Tatort". Ihr erster Fall als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber trägt den Titel "Gottesgarten"  und ist ziemlich queer.


Travestiekünstlerin Stella (Moritz Bock) wird in einem Stundenhotel tot aufgefunden (Bild: BR / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Clemens Baumeister)

Im Herbst 2026 gibt Rosalie Thomass (39) ihren Einstand im Franken-"Tatort". Das gab der Bayerische Rundfunk bekannt. Ihr erster Fall trägt den Titel "Gottesgarten"  und ist ziemlich queer. Gemeinsam mit Fabian Hinrichs (geb. 1974) als Kriminalhauptkommissar Felix Voss ermittelt sie als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber im fränkischen Team.

Der Fall beginnt für die beiden mit einem Mord in Nürnberg: In einem Stundenhotel wird der Travestiekünstler Elias Schaller (Moritz Bock, geb. 1997) tot aufgefunden. Für Voss und seine neue Kollegin liegt zunächst ein Verbrechen im Rotlichtmilieu nahe. Doch je länger die beiden ermitteln, desto mehr Fragen tauchen auf.

Zahlreiche DNA-Spuren helfen ihnen zunächst nicht weiter. Zudem ist die Tatwaffe nicht aufzufinden. Eine Spur bringt die Ermittler*innen schließlich in die oberfränkische Region Gottesgarten und zu Elias' Eltern, die ganz unterschiedlich auf seinen Tod reagieren. Die Ermittler*innen stehen vor einem Rätsel, das die Frage nach Recht und Gerechtigkeit aufwirft.

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Das ist der ganze Cast

Neben den zwei Hauptkommissar*innen ist Eli Wasserscheid wieder als Kommissarin Wanda Goldwasser zu sehen. Stefan Merki spielt erneut den Nürnberger Polizeipräsidenten Dr. Kaiser. Bei der Spurensicherung sind erneut Matthias Egersdörfer als Michael Schatz und Lisa Sophie Kusz als Esmeralda Schmuck im Einsatz.


Im Franken-"Tatort: Gottesgarten" ermittelt Felix Voss (Fabian Hinrichs) erstmals mit Emilia Rathgeber (Rosalie Thomass) (Bild: BR / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Hendrik Heiden)

Für den "Tatort: Gottesgarten" stehen außerdem Leonard Scheicher, Anselm Ferdinand Bresgott und Jörg Witte vor der Kamera. Weitere Rollen übernehmen Horst Kummeth, Jule Gartzke und Anhelina Vlasenko. Petr Pelikán, Präparator der Pathologie am Klinikum Nürnberg, ist ebenfalls dabei und übernimmt eine Gastrolle.

Im "Tatort: Gottesgarten" ermittelt Fabian Hinrichs nun erstmals wieder mit einer Partnerin. Seinen elften Fall, "Ich sehe dich", musste der Kommissar noch allein lösen. Zuvor hatte Dagmar Manzel als Kommissarin Paula Ringelhahn an seiner Seite ermittelt. Nach zehn gemeinsamen Fällen verabschiedete sie sich im Oktober 2024 mit dem "Tatort: Trotzdem".

"Tatort"-Sommerpause endet am 13. September

Noch befindet sich der "Tatort" in der Sommerpause. Am 13. September kehrt die Krimireihe mit dem "Tatort: König in Gelb" zurück. Darin ermittelt Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm. Eine Woche später, am 20. September, folgen Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Kölner Ermittler Max Ballauf und Freddy Schenk in "Die letzten Menschen von Köln". Beide Fälle sind wie gewohnt sonntags um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. (cw/spot)

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