MTV Video Music Awards: Madonna führt bei Nominierungen

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59220

Madonna auf dem Cover ihres neuen Albums

Superstar Madonna geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit elf Nominierungen, darunter in den Sparten Video ("Confessions II  The Film"), Künstler und Song des Jahres ("Bring Your Love"), führt die 68-Jährige die Lister der Kandidat*­innen an. Die Pop-Ikone hatte im Juli mit "Confessions on a Dance Floor II" erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum herausgebracht und damit die Charts erobert (queer.de berichtete).

Taylor Swift (36) folgt mit neun Nominierungen, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres mit ihrem Hit "The Fate of Ophelia". Um diesen Spitzenpreis konkurrieren mit Madonna und Swift auch Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter und Gener8ion mit Rapper Yung Lean.

Ariana Grande und Sabrina Carpenter können jeweils auf sieben Preise hoffen, Bruno Mars, PinkPantheress und Zara Larsson haben je fünf Gewinnchancen.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Im vorigen September hatte Lady Gaga als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV vier der begehrten Trophäen abgeräumt, darunter als Künstlerin des Jahres (queer.de berichtete). Der Preis in der Top-Sparte für das Video des Jahres ging aber an Ariana Grande für "Brighter Days Ahead".

Die diesjährige Trophäen-Show soll am 27. September in Los Angeles stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält. (dpa/cw)

/ vmas

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Madonna
08.08.26 | Bereits vor zwei Wochen verstorben
Produzent von Madonna: William Orbit stirbt im Alter von 69 Jahren
31.07.26 | Gerüchte bestätigt
Madonna tritt bei WorldPride in Amsterdam auf
15.07.26 | Bis zu 25 Minuten?
Madonna und Shakira: Wie lange wird die Halbzeitshow beim WM-Finale?
14.07.26 | "Confessions II"
Madonna über Album-Erfolg: "Muss mich immer noch kneifen"
13.07.26 | "Confessions II" dominiert Charts
Zehntes Nummer-eins-Album: Madonna schreibt Musikgeschichte
05.07.26 | Großbritannien
Madonna sagt Pride-Besuch in London in letzter Minute ab
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
REDD. sucht Trost im Rausch
Bei ihm schlagen zwei Herzen in einer Brust
Hockey-WM: Rob Jetten küsst seinen Partner nach Niederlage gegen Niederlande
Gewinnspiel
Freitickets für das Pop-Kultur Festival in der Hauptstadt
Weniger Herzschmerz, mehr Glück
Neues Album von Sam Smith: Queere Liebeslieder für gemütliche Abende
Bild des Tages
Kristin Suckow spielt queere Ermittlerin
Interview
"Und dann erkennst du, dass die Welt nicht für Menschen wie dich gemacht ist"
Musikpreise
MTV Video Music Awards: Madonna führt bei Nominierungen
Ausstrahlung im Herbst
Franken-"Tatort": Ein Travestiekünstler wird ermordet