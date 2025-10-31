Hockey-WM: Rob Jetten küsst seinen Partner nach Niederlage gegen Niederlande

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Am frühen Dienstagabend bejubelte der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten den 3:1-Erfolg von Oranje bei der Hockey-Weltmeisterschaft gegen Argentinien. Dann schloss er nach dem Ende der Partie den argentinischen Nationalspieler und seinen Verlobten Nicolás Keenan in die Arme und küsste ihn. Bei der Partie in Amstelveen in der Nähe von Amsterdam schlugen bei dem schwulen Regierungschef zwei Herzen in einer Brust.



Er stellte jedoch klar, wo seine Prioritäten liegen: "Ich bin hier, um die Niederlande anzufeuern  und ein ganz kleines bisschen auch wegen meines Verlobten. Vielleicht kann er ein Tor für Argentinien schießen, aber am Ende sollen die Niederlande den Sieg holen", wurde der Linksliberale von der niederländischen Rundfunkanstalt NOS vor dem Spiel am Dienstagabend zitiert.

Jetten drückt beiden Nationen die Daumen

Schon am vergangenen Sonntag saß Jetten bei der Heim-WM im Amstelveen auf der Tribüne, um die Spiele der Niederlande gegen Neuseeland (5:1) und Argentiniens gegen Japan (3:0) zu verfolgen  erst mit einem Oranje-Trikot, dann in den blau-weißen Farben Argentiniens. Damals konnte er zwei Mal jubeln  und gab am Ende des Argentinien-Spiels bereits seinem Verlobten einen Kuss, was auf Social Media zu einer großen Resonanz führte (queer.de berichtete). Beim Spiel am Dienstag erschien der Regierungschef im Anzug mit einem Oranje-Schal.



Er sei "kein Hockey-Experte", betonte der 39-Jährige, der seit Februar Regierungschef in den Niederlanden ist. "Ich bin ein großer Fan, aber ich schaue Hockey auch noch ein bisschen wie ein Laie."



Jetten und Keenan haben beide zuvor bereits Geschichte geschrieben: Jetten ist der erste offen schwule Ministerpräsident der Niederlande  und sein bisexueller Verlobter ist der erste offen queere Hockeyspieler bei einer Weltmeisterschaft. Zudem soll dieses Jahr noch Großes anstehen: Das Paar will voraussichtlich nach dem Ende der WM heiraten. (dpa/dk)

