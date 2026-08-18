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Details zum Todesfall
Polizeibericht: Hayden Panettieres Ex-Freund war dabei, als sie starb
Nach dem Tod von Hayden Panettiere sind erste Details aus dem Polizeibericht bekannt geworden. Demnach war ihr On-off-Freund Brian Hickerson vor Ort, als die Schauspielerin verstarb.
Hayden Panettiere starb am Sonntag im Alter von 36 Jahren (Bild: IMAGO / Cover-Images)
- Heute, 11:35h 3 Min.
Neue Einzelheiten zum Tod von Hayden Panettiere (1989-2026) sind bekannt geworden. Die bisexuelle Schauspielerin war am Sonntag in einem Wohnhaus in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina tot aufgefunden worden (queer.de berichtete). Aus einem Polizeibericht, der dem Sender NBC News vorliegt, geht hervor, dass ihr Ex-Freund Brian Hickerson vor Ort war, als die Einsatzkräfte eintrafen.
Auch dessen Bruder Zach soll vor Ort gewesen sein. Brian Hickerson habe die Polizeikräfte zudem auf eine Tüte mit Medikamenten hingewiesen, die die Schauspielerin eingenommen habe. Um welche Medikamente es sich dabei genau handelt, wird nicht genannt.
Was der Einsatzbericht festhält
Zach Hickerson sei "sehr emotional" gewesen, als die Rettungskräfte eintrafen. Brian Hickerson habe hingegen erst dann sichtbare Emotionen gezeigt, als Panettiere noch am Einsatzort für tot erklärt worden war.
Panettiere und Brian Hickerson führten eine mutmaßlich mehrjährige Beziehung. Im Jahr 2020 wurden Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Hickerson bekannt. Panettiere schrieb über die Erlebnisse in ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning", die im Mai dieses Jahres erschienen.
Hickerson soll sie demnach so schwer verprügelt haben, dass sie wochenlang nicht aus dem Haus ging. Hickerson wurde im Mai 2019 wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt festgenommen. Im Jahr 2022 wurde er zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.
Panettiere war am Sonntag gegen 13:50 Uhr Ortszeit leblos in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gefunden worden. Die Gerichtsmedizin von Greenville County hat sich am Montag erstmals offiziell zum Tod von Panettiere geäußert. Die Obduktion der Schauspielerin sei abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung von Gerichtsmediziner Mike Ellis. Eine Todesursache nennt die Behörde darin nicht (queer.de berichtete).
Panettiere erscheint in PETA-Werbespot
Unterdessen hat die Tierrechtsorganisation PETA einen Werbespot veröffentlicht, den die Schauspielerin nur wenige Wochen vor ihrem Tod gedreht hat. Ein PETA-Sprecher bestätigte gegenüber "Page Six", dass die Kampagne am 22. Juli entstanden ist. Panettiere sei am Set "wunderbar" gewesen.
Der Spot richtet sich gegen die Haltung von Delfinen und Walen in Meeresparks. Panettiere liegt darin unbekleidet in einer freistehenden Badewanne, das Anzeigenmotiv trägt die Zeile "Could you live in a bathtub?". "Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr ganzes Leben in einer Badewanne verbringen", sagt sie darin. Statt frei mit ihrer Familie und den anderen Mitgliedern ihres Schwarms im Ozean zu schwimmen, lebten die Tiere in winzigen Becken. (spot/cw)
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