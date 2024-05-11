Thorsten Schorn sucht den Super-Balkon

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Thorsten Schorn hat den Jury-Vorsitz beim Wettbewerb um den schönsten Balkon im Ruhrgebiet übernommen (Bild: IGA 2027)

Acht Monate vor der Internationalen Gartenschau (IGA) im Ruhrgebiet starten die Organisator*­innen einen Wettbewerb für Leute mit grünem Daumen: Gesucht wird der schönste Balkon im Revier.

Den Jury-Vorsitz hat der als Eurovision-Song-Contest-Kommentator und WDR-Moderator bekannte Thorsten Schorn übernommen. Der schwule Kölner versprach, einen der ausgezeichneten Balkone auch persönlich zu besuchen. "Mal sehen, ob ich dann dort überhaupt wieder wegwill."

Die IGA teilte am Mittwoch mit, ausgezeichnet würden ökologische Vielfalt, kreative Gestaltung und Geselligkeit etwa als Nachbarschaftstreff.

Die IGA beginnt am 23. April 2027 und soll bis Mitte Oktober über drei Millionen Besucher*­innen ins Ruhrgebiet locken. Die Veranstalter sprechen von der größten Gartenschau Europas.

Bewerber*­innen beim Balkon-Wettbewerb können bis zum 31. August Bilder ihres Balkons hochladen. Als Preis gibt es Dauer- bzw. Tagestickets für die IGA 2027, Geldpreise und Einkaufsgutscheine. (dpa/cw)

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