Nicht genug Tickets verkauft: Sängerin Ela muss Tour absagen

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Sängerin Ela wollte eigentlich im September auf Tour gehen (Bild: Victoria Passichenko)

Die Musikerin Ela Steinmetz ("Irgendwann") muss ihre geplante Tour absagen. Die Ticketverkäufe hätten sich leider nicht so entwickelt, wie sie es sich gewünscht hätten und wie die Tour es gebraucht habe, um sich zu tragen, sagte die Sängerin mit Künstlernamen ela. bei Instagram. "Nach langem Ringen und Kämpfen haben wir mit den örtlichen Veranstaltern und meinem Team uns dazu entschieden, die Tour leider abzusagen."

Steinmetz war 2014 mit der Band Elaiza ("Is It Right") für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) angetreten. Vor einigen Wochen hatte sie ihr neues Soloalbum "Pinke Plüschjacke" veröffentlicht (queer.de berichtete). Im September waren Auftritte in Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt, Berlin und Leipzig geplant.

Die Absage sei "natürlich super schade", sagte Steinmetz in dem Video. "Es tut voll weh, aber ich weiß, dass es gerade vielen Menschen nicht so gut geht und dass viele Leute gerade versuchen, ihre Kohle irgendwie zusammenzuhalten. Wir leben in Zeiten von Kriegen und Krisen und es ist alles nicht so einfach". Sie nehme es niemandem übel.

Sie wolle sich bei allen herzlich bedanken, die Tickets gekauft und sie von Anfang an unterstützt hätten, sagte sie. Die Karten könne man zurückgeben und bekomme eine Erstattung. Sie glaube fest daran, dass es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt klappe. "Ich find's schade, aber ich drücke euch ganz lieb und hoffe eben auf bessere Zeiten." Zuletzt hatte auch Sänger Gabriel Kelly seine Tour abgesagt, weil nicht genug Tickets verkauft wurden. (dpa/cw)

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