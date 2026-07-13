68. Geburtstag: Madonna feiert in kleinem Dorf auf Korfu

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chrisweger / wikipedia) Madonna zeigt, dass man mit 68 Jahren noch nicht in Rente gehen muss (Bild:

Madonna hat am Samstag ihren 68. Geburtstag in Griechenland verbracht. Die Queen of Pop zog es laut "The Sun" in das kleine Dorf Kouramades auf Korfu. In einem kleinen Lokal feierte sie mit ihrem Partner Akeem Morris sowie ihren Kindern, wie in einem Instagram-Post zu sehen ist. Ihre Töchter Lourdes Leon, Mery James, die Zwillinge Stella und Estere sowie ihr Sohn Rocco Ritchie waren mit dabei. Nur ihr Sohn David Banda fehlte auf den Fotos.



Bis 2 Uhr nachts sollen sie gemeinsam gefeiert haben, wie ein Schaulustiger vor Ort der "Sun" erzählt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren demnach "ziemlich umfangreich, und es waren sowohl Polizeikräfte als auch Madonnas eigene Sicherheitsleute vor Ort, um für ihre Sicherheit zu sorgen".



Madonna ließ einen Chor einfliegen



Für ihre Feier soll Madonna zudem einen Kinderchor aus Italien engagiert haben. Bei der Geburtstagstorte sparte die Sängerin ebenfalls nicht. Der herzförmige Kuchen war mit einem großen Auge und zahlreichen Perlen, Wunderkerzen und klassischen Kerzen verziert.



Die Sängerin entschied sich an ihrem großen Tag für ein üppig geschmücktes Kleid mit Blüten-Applikationen, Perlen und Pailletten. Der "Daily Mail" zufolge stammt es von Dolce & Gabbana. Dazu trug sie einen ebenso auffälligen Blumen-Kopfschmuck sowie goldene Armreifen. Später wechselte sie in ein weißes Kleid mit breitem Gürtel. Offenbar trug die gesamte Familie Weiß.



Die Fotoreihe kommentierte Madonna mit den Worten: "Ich habe Geburtstag! Essen, beten, lieben, trinken, tanzen, Teller zerschlagen, Katzen füttern!! Danke, Gott!"



Madonna hatte allen Grund zum Feiern. Am Dienstag wurden die Nominierten der MTV Video Music Awards bekannt. Mit elf Nominierungen führt die Sängerin das Feld vor Taylor Swift, die neunmal nominiert wurde, an (queer.de berichtete). (spot/cw)