Spahn will nicht mehr für CDU-Bezirksvorsitz kandidieren

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War 2024 an die Spitze des CDU-Bezirks Münsterland gewählt worden: Jens Spahn (Bild: Deutscher Bundestag / Tobias Koch)

Nach seinem Rücktritt als Unionsfraktionschef im Zuge der Leih­mutter­schafts-Debatte will Jens Spahn auch an der Spitze der Münsterland-CDU Platz machen. "Ich habe mich entschieden, nicht erneut für den Vorsitz der CDU-Münsterland zu kandidieren", sagte der schwule CDU-Politiker den "Westfälischen Nachrichten". Der Zeitung zufolge hatte Spahn noch im Juli erklärt, wieder antreten zu wollen.



Kurz darauf hatten Spahn und sein Mann Daniel Funke bekanntgegeben, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden zu sein. Das wurde kritisiert, weil Leih­mutter­schaft in Deutschland verboten ist und sich Spahns Partei klar gegen eine Legalisierung ausspricht. Er selbst hatte das in der Vergangenheit auch getan. Nach wachsendem parteiinternem Druck war der Münsterländer als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag zurückgetreten. Sein Mandat als Abgeordneter behielt er.



An die Spitze des CDU-Bezirks Münsterland war Spahn, der aus Ahaus nahe der niederländischen Grenze stammt, vor zwei Jahren gewählt worden. Er löste damit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ab, der den Posten 21 Jahre lang innehatte und nicht mehr angetreten war. (dpa/cw)