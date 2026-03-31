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marcen27 / flickr) Archivbild: Céline Dion will im September erstmals seit Jahren wieder auf der Bühne stehen (Bild:

Die kanadische Sängerin Céline Dion bereitet sich nach sechs Jahren Pause intensiv auf ihr baldiges Bühnen-Comeback vor. Dreimal die Woche mache sie Pilates und zweimal die Woche Ballett, verriet die Kanadierin dem Magazin "Harper's Bazaar" in einem Interview. "Es ist so lange her, ich möchte ihnen etwas bieten, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe", sagte Dion dem Magazin über ihre Fans und die anstehenden Shows.



2022 hatte die 58-jährige Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung, die mit Muskelversteifung und Krämpfen einhergeht. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Im März hatte sie dann ihr Comeback angekündigt. In der Pariser La Défense Arena will sie zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober Konzerte geben. Weitere zehn Auftritte soll es zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr geben. (dpa)