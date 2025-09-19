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Olivia Colman in einer Szene von "Heartstoppers" (Bild: Netflix)

Olivia Colman (52) geht künftig auf Mörderjagd: Die britische Oscarpreisträgerin gehört zum Aufgebot der sechsten Staffel von "Only Murders in the Building". Bekannt gegeben wurde ihr Einstieg mit einem ungewöhnlichen Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie.



Der Clip verpackt die Personalie in einen kleinen Sketch. Selena Gomez, in der Serie als Mabel Mora zu sehen, stellt darin fest, man habe für die Londoner Ausgabe von "Only Murders" bereits jede Menge großartige Gaststars gehabt. Meryl Streep, die die Schauspielerin Loretta Durkin spielt, hält dagegen: Einer fehle noch.



Colman knickst in die Kamera



Dann tritt Martin Short ins Bild, was bei Streep die Reaktion auslöst: "Nein, Marty, du bist schon länger dabei"  nämlich seit der ersten Staffel. Anschließend tritt der wahre Neuzugang Olivia Colman ins Bild. Sie vollführt lächelnd einen kleinen Knicks. "Olivia Colman kommt in Staffel sechs dazu", heißt es schlicht in der Bildunterschrift des Beitrags.



Colman ist damit der jüngste Zugang eines stark besetzten und besonders britischen Ensembles. Neben ihr sind unter anderem David Tennant, Jodie Whittaker, Martin Freeman, Nicola Coughlan, Simone Ashley, Derek Jacobi und Geri Halliwell-Horner dabei. Aus dem Stammpersonal kehren neben Gomez, Streep und Short auch Steve Martin und Michael Cyril Creighton zurück.

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Erstmals außerhalb der USA

"Only Murders" läuft seit 2021 bei Hulu beziehungsweise Disney+ und hat sich zu einem echten Erfolg entwickelt. In Staffel 6 verlässt die Krimikomödie, in der ein Trio von Hobbyermittlern einen Podcast über Todesfälle im eigenen Luxusapartmenthaus produziert, erstmals die USA.



Stattdessen führt die Spur nach London, um den Tod von Cinda Canning aufzuklären. Die Figur von Tina Fey stand am Ende der fünften Staffel im Mittelpunkt. Mit einer Ausstrahlung ist 2027 zu rechnen.



Olivia Colman wurde unter anderem mit "The Favourite", "The Crown", "Broadchurch" und "Fleabag" bekannt. In der ersten und zweiten Staffel von "Heartstopper" spielte sie Sarah Nelson, die Mutter von Hauptfigur Nick (Kit Connor). Als nächstes ist sie als Fischerin an der Seite von Peter Dinklage in "Wicker" zu sehen, der im Februar in die Kinos kommt. (spot/cw)