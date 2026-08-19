US-Drogenbehörde ermittelt zu Hayden Panettieres Tod



Hayden Panettiere in ihrer Paraderolle als Claire Bennet in "Heroes" (Bild: NBC)

Heute, 09:44h 3 Min.

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Nach dem überraschenden Tod von Hayden Panettiere (36) weitet sich die Untersuchung aus: Die amerikanische Drug Enforcement Administration (DEA) hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Quellen. Die bisexuelle Schauspielerin war am Sonntag in South Carolina tot aufgefunden worden (queer.de berichtete).



Warum genau die Drogenbehörde hinzugezogen wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch die Todesursache steht weiterhin nicht fest. Die Ermittler*innen warten noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung. Nach Angaben des zuständigen Gerichtsmediziners können diese mehrere Wochen dauern.

DEA beteiligt sich an den Ermittlungen

Die DEA ist eine Bundesbehörde, die unter anderem gegen den illegalen Handel mit kontrollierten Substanzen ermittelt. Dass sie sich nun mit dem Tod der "Heroes"- und "Nashville"-Schauspielerin beschäftigt, sorgt deshalb für neue Fragen.



Gleichzeitig gibt es bislang keinen offiziellen Hinweis darauf, dass Panettieres Tod mit einer Straftat zusammenhängt. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass es keine Anzeichen für Fremdverschulden oder verdächtige Umstände gebe. Auch die Obduktion ergab laut Behörden keine Verletzungen, die zu ihrem Tod beigetragen hätten.

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Medikamente bei Panettiere gefunden

Neue Details aus dem Polizeibericht werfen derweil weitere Fragen auf. Panettieres Ex-Freund Brian Hickerson, der sich zum Zeitpunkt ihres Todes ebenfalls in der Wohnung befand, soll den Ermittlern eine Tasche mit Medikamenten übergeben haben, die der Schauspielerin gehört haben soll. Welche Medikamente sich darin befanden, ist bislang nicht bekannt. Die entsprechenden Angaben wurden in dem Bericht geschwärzt.



Panettiere war am 16. August in einem Apartmentkomplex in Greenville, South Carolina, aufgefunden worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie nach Angaben der Behörden einen Herzstillstand fest. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Um 14:32 Uhr wurde sie für tot erklärt.



Am Fundort soll sich außerdem Narcan befunden haben. Das Medikament wird eingesetzt, um eine Opioid-Überdosierung rückgängig zu machen.



Toxikologie soll Klarheit bringen



Die entscheidenden Antworten könnten deshalb erst mit dem toxikologischen Bericht kommen. Die zuständige Gerichtsmedizin erklärte, die vollständigen Ergebnisse könnten bis zu acht Wochen oder länger benötigen. Erst danach lässt sich möglicherweise feststellen, ob Medikamente, Drogen oder andere Substanzen eine Rolle bei Panettieres Tod gespielt haben.



Panettiere hatte in den vergangenen Jahren offen über ihre eigenen Suchtprobleme gesprochen. In ihrer erst im Mai erschienenen Autobiografie "This Is Me: A Reckoning" (Amazon-Affiliate-Link ) thematisierte sie unter anderem ihre Abhängigkeit von Alkohol und ihre persönlichen Krisen. Gleichzeitig warnte sie davor, ihre Geschichte auf ihre Suchtprobleme zu reduzieren. (spot/cw)