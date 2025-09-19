Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59240

Beth Behrs (li.) und Kat Dennings (2.v.l.) waren sechs Jahre lang die Stars von "2 Broke Girls" (Bild: CBS)

Die "2 Broke Girls"-Stars Kat Dennings und Beth Behrs (beide 40) teilen sich bald wieder den Bildschirm. Behrs wird als Gaststar in der dritten Staffel der ABC-Serie "Shifting Gears" zu sehen sein. Dennings übernimmt in der Sitcom seit Beginn eine der Hauptrollen.

Behrs stößt "Variety" zufolge als Dr. Johnson zum Cast hinzu. Sie verkörpert eine Ärztin in der Notaufnahme, die Dennings' Figur Riley Parker wegen einer Rückenverletzung behandelt. Die dritte Staffel von "Shifting Gears" soll 2027 beim US-Sender ABC ausgestrahlt werden. Hierzulande läuft die Sendung im Streamingdienst Disney+.

Lustiger Sketch zur Reunion

Die Reunion feierten die beiden Schauspielerinnen in einem Sketch auf dem Instagram-Account von "Shifting Gears". Dennings steht hinter einem Tresen und überreicht Behrs einen Kaffee. "Das macht sieben Dollar", sagt Dennings. Behrs antwortet: "Tut mir leid, aber ich bin pleite." Die Anspielung auf "2 Broke Girls" lässt nicht lange auf sich warten. "Dann sind wir schon zu zweit", entgegnet Dennings.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Nicht nur Dennings und Behrs feiern damit ein Wiedersehen: Am Set von "Shifting Gears" trifft Behrs zudem auf Showrunnerin und ausführende Produzentin Michelle Nader, die bereits bei "2 Broke Girls" als Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin arbeitete. Dennings veröffentlichte ein Foto mit Nader und Behrs auf Instagram und verkündete: "Die Jungs sind zurück".

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Sechs gemeinsame Jahre bei "2 Broke Girls"

"2 Broke Girls" lief von 2011 bis 2017 beim US-Sender CBS und brachte es auf sechs Staffeln. Die Sitcom erzählt von der schlagfertigen Kellnerin Max Black (Kat Dennings) und der ehemaligen Millionärstochter Caroline Channing (Beth Behrs), die zusammenwohnen, gemeinsam in einem Diner arbeiten und von einem eigenen Cupcake-Geschäft träumen. Dafür müssen sie jedoch zunächst das benötigte Geld auftreiben. In der Serie spielten auch in wiederkehrenden Rollen Jennifer Coolidge und Eric André mit. Schon früh entwickelte sich auch zwischen den Hauptdarstellerinnen eine Freundschaft. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild22:45h, BR:
    Sisi & ich
    Frauke Finsterwalder erzählt in ihrem zweiten Spielfilm mal derb, mal feinfühlig vom Schicksal der österreichischen Kaiserin Elisabeth und der Beziehung zu einer ihrer Hofdamen.
    Spielfilm, D/A/CH 2023
  • 5 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Disney
20.08.26 | Sechste Staffel
Bestätigt: Olivia Colman kommt zu "Only Murders in the Building"
18.07.26 | Video des Tages
"The Shards" verspricht Sex, Mord und ein schwules Geheimnis
05.06.26 | Auf Disney+ und National Geographic
"Best of the World mit Antoni Porowski": Doku für Fernweh-Geplagte
29.04.26 | Säuberungen bei den Medien
Trump-Behörde droht "woken" TV-Sendern mit Lizenzentzug
22.10.25 | Für 2026 angekündigt
Heidi Klum: Auch in der neuen Staffel "Project Runway" ist sie dabei
19.09.25 | "All of Us Strangers" & Co.
Türkei zensiert queere Filme und Songs
-w-
Neu auf queer.de
Fußball hat Vorrang
"HeidiFest" dieses Jahr bei RTL: Nur 25 Minuten im linearen Fernsehen
"Chemsex-Multiplikatoren-Programm"
Deutsche Aidshilfe startet Chemsex-Projekt
Victor Willis
Witwe äußert sich zur Todesursache des Village-People-Sängers
Petition gestartet
Queer Football Fanclubs rufen zu Sturz von Infantino auf
Festnahme in Frankfurt
HNO-Arzt soll Männer unter Schmerzen sexuell genötigt haben
Polizeibericht
Berlin: Regenbogen­fahne an Kunsthochschule beschädigt
Todestag
Zwischen Barrikade und Zärtlichkeit: 30 Jahre ohne Rio Reiser
Video des Tages
Schreien und Singen gegen die AfD