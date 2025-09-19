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Beth Behrs (li.) und Kat Dennings (2.v.l.) waren sechs Jahre lang die Stars von "2 Broke Girls" (Bild: CBS)

Die "2 Broke Girls"-Stars Kat Dennings und Beth Behrs (beide 40) teilen sich bald wieder den Bildschirm. Behrs wird als Gaststar in der dritten Staffel der ABC-Serie "Shifting Gears" zu sehen sein. Dennings übernimmt in der Sitcom seit Beginn eine der Hauptrollen.



Behrs stößt "Variety" zufolge als Dr. Johnson zum Cast hinzu. Sie verkörpert eine Ärztin in der Notaufnahme, die Dennings' Figur Riley Parker wegen einer Rückenverletzung behandelt. Die dritte Staffel von "Shifting Gears" soll 2027 beim US-Sender ABC ausgestrahlt werden. Hierzulande läuft die Sendung im Streamingdienst Disney+.



Lustiger Sketch zur Reunion



Die Reunion feierten die beiden Schauspielerinnen in einem Sketch auf dem Instagram-Account von "Shifting Gears". Dennings steht hinter einem Tresen und überreicht Behrs einen Kaffee. "Das macht sieben Dollar", sagt Dennings. Behrs antwortet: "Tut mir leid, aber ich bin pleite." Die Anspielung auf "2 Broke Girls" lässt nicht lange auf sich warten. "Dann sind wir schon zu zweit", entgegnet Dennings.



Nicht nur Dennings und Behrs feiern damit ein Wiedersehen: Am Set von "Shifting Gears" trifft Behrs zudem auf Showrunnerin und ausführende Produzentin Michelle Nader, die bereits bei "2 Broke Girls" als Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin arbeitete. Dennings veröffentlichte ein Foto mit Nader und Behrs auf Instagram und verkündete: "Die Jungs sind zurück".



Sechs gemeinsame Jahre bei "2 Broke Girls"



"2 Broke Girls" lief von 2011 bis 2017 beim US-Sender CBS und brachte es auf sechs Staffeln. Die Sitcom erzählt von der schlagfertigen Kellnerin Max Black (Kat Dennings) und der ehemaligen Millionärstochter Caroline Channing (Beth Behrs), die zusammenwohnen, gemeinsam in einem Diner arbeiten und von einem eigenen Cupcake-Geschäft träumen. Dafür müssen sie jedoch zunächst das benötigte Geld auftreiben. In der Serie spielten auch in wiederkehrenden Rollen Jennifer Coolidge und Eric André mit. Schon früh entwickelte sich auch zwischen den Hauptdarstellerinnen eine Freundschaft. (spot/cw)