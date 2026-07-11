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Eine von der Berliner Kunsthochschule am Hanseatenweg gehisste Regenbogen­flagge wurde von Unbekannten beschädigt. Das meldete die Polizei der Hauptstadt am Mittwoch.



Laut Polizeibericht stellte ein Mitarbeiter der Akademie der Künste am Mittwochmorgen "gegen 8 Uhr die Beschädigung einer Regenbogen­flagge sowie der dazugehörigen Beleuchtungseinrichtung fest". Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm  wie bei Hass­kriminalität üblich  die weiteren Ermittlungen.



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (cw/pm)