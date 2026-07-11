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Polizeibericht
Berlin: Regenbogenfahne an Kunsthochschule beschädigt
- Heute, 11:51h 1 Min.
Manfred Brückels / wikipedia) Gebäude der Akademie der Künste am Hanseatenweg (Bild:
Eine von der Berliner Kunsthochschule am Hanseatenweg gehisste Regenbogenflagge wurde von Unbekannten beschädigt. Das meldete die Polizei der Hauptstadt am Mittwoch.
Laut Polizeibericht stellte ein Mitarbeiter der Akademie der Künste am Mittwochmorgen "gegen 8 Uhr die Beschädigung einer Regenbogenflagge sowie der dazugehörigen Beleuchtungseinrichtung fest". Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm wie bei Hasskriminalität üblich die weiteren Ermittlungen.
Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (cw/pm)