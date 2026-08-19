HNO-Arzt soll Männer unter Schmerzen sexuell genötigt haben

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Symbolbild: Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 76 Jahre alten HNO-Arzt (Bild: dennisweiland / pixabay)

Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt soll über Jahre hinweg mehreren männlichen Patienten extreme Schmerzen zugefügt und sie dabei sexuell genötigt haben. Der Verdächtige wurde von Beamt*­innen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main festgenommen, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatte das Amtsgericht demnach einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den 76-Jährigen erlassen.

Der Vorwurf gegen den HNO-Arzt: Durch seine ärztlichen Behandlungen soll er bewusst dafür gesorgt haben, dass mehrere seiner männlichen Patienten besonders starke Schmerzen erlitten. Währenddessen legte er sich mutmaßlich auf die Männer und rieb sich an ihnen. Dadurch soll er sich sexuell erregt haben.

Ermittelt wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der besonders schweren sexuellen Nötigung in 14 Fällen, jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körper­ver­letzung. Die mutmaßlichen Taten verteilen sich demnach über den Zeitraum von 2016 bis 2025. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen werden laut der Mitteilung auch weitere ähnliche Vorfälle geprüft. (dpa/cw)

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